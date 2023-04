Barcelona - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga en directo

El Barcelona recibe al Betis en el Camp Nou en la jornada 32 de LaLiga 72 horas después de caer en Vallecas ante el Rayo Vallecano, una derrota que impidió al equipo de Xavi ampliar la distancia con el Real Madrid a 14 puntos. Pese al traspie en el sur de Madrid, el Barça cuenta con una amplia ventaja respecto a los blancos (11 puntos) a falta de siete jornadas para el final.

El alirón azulgrana es cuestión de tiempo y eso que el que Barcelona no atraviesa su mejor momento de la temporada. La dura derrota ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa de Rey ha frenado en seco a un equipo que ha sumado dos empates (Girona y Getafe), una derrota (Rayo Vallecano) y una victoria (Atlético de Madrid) en los últimos cuatro partidos. Una racha que no ha afectado al colchón de puntos azulgrana por las derrotas del Real Madrid ante Villarreal y Girona. Y es que los de Ancelotti no han sabido aprovechar la mala racha del Barça para acortar distancias.

Este sábado el Barcelona tiene un complicado partido ante un Betis que está en plena lucha por entrar en Europa. Los de Pellegrini acumulan una racha casi peor que la del Barcelona: tres derrotas, un empate y una sola victoria en los últimos cinco partidos ligueros.

Xavi podrá contar con todos sus jugadores para el duelo ante el Betis, a excepción de Sergi Roberto, la única baja del equipo azulgrana. Lewandowski y Raphinha se perfilan como la pareja de ataque, con un centro del campo formado por De Jong, Busquets, Pedri y Gavi. Balde, Araujo, Eric García y Koundé formarán la línea defensiva.

Sabaly y Nabil Fekir son baja en e Betis y Víctor Ruiz es duda para entrar en la convocatoria de Pellegrini. Borja Iglesias será la referencia en ataque, con Canales jugando de media punta.

Horario y dónde ver el Barcelona - Betis de LaLiga

El Barcelona - Betis, partido correspondiente de la jornada 32 de LaLiga, se jugará el sábado 29 de abril, a las 21:00 horas en el Camp Nou. El partido entre Barcelona y Betis podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la previa, el minuto a minuto del encuentro, la crónica y las reacciones postpartido.