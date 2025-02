El Barça recupera el liderato de LaLiga con polémica ante el Rayo (1-0)

Un gol de penalti de Robert Lewandowski poco antes de la media hora de partido ha dado la victoria a los de Hansi Flick (1-0) en el partido liguero contra el Rayo Vallecano. El Barcelona vuelve a ser líder de LaLiga 58 días después, empatado a 51 puntos con el Real Madrid y con uno de renta sobre el Atlético.

El equipo azulgrana llegó más a portería rival y pudo sentenciar por vía de Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski, pero el cuadro de Íñigo Pérez, sexto clasificado, tuvo ocasiones para empatar en las botas de Randy Nteka y Jorge de Frutos.

El Barça fue superior en juego y ocasiones y en el minuto 28 Robert Lewandowski transformó un penalti por agarrón de Pathé Ciss sobre Íñigo Martínez en un córner, señalado a instancias del VAR. El delantero polaco no falló y adelantó al Barça para anotar su vigésimo tanto en Liga y el trigésimo segundo de la temporada en 34 partidos, en unas cifras que recuerdan al mejor Lewandowski.

Ya en el minuto 42 llegó la gran polémica: el árbitro, Melero López, anuló un gol de Jorge de Frutos por fuera de juego previo de Randy Nteka al considerar que participó en la jugada al molestar después a Íñigo Martínez.

Agarrón de Héctor Fort

El lío de las manos y sus interpretaciones se está trasladando ahora a los agarrones. Los futbolistas del Rayo Vallecano se quejaron del agarrón que acabó en el tanto de Lewandowski y reclamaron al colegiado otro que hubo en el área culé por una acción similar de Héctor Fort sobre Abdul Mumin. El ghanés acabó rematando de cabeza el balón, que salió desviado sobre la meta de Szczesny.

"Os leemos"

También está siendo muy comentado el tanto anulado al Rayo en la primera parte. Con el resultado de 1-0 a favor de los culés, un gol de Jorge de Frutos que hubiera supuesto el empate no subió al luminoso porque su compañero Randy Nteka obstaculizó a Íñigo Martínez cuando el '19' se disponía a chutar.

El colegiado entendió que Randy Nteka no tocó el balón ni hizo el amago de hacerlo, pero sí que obstaculizó a Iñigo Martínez para que el central no pudiera llegar al remate de De Frutos. El Rayo Vallecano no parece estar de acuerdo y así lo dejó patente en una publicación en la que buscó la interacción de los hinchas: "Os leemos", decía el post acompañado de un clip de vídeo de la jugada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com