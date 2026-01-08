Atlético de Madrid - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España 2026 en directo

El estadio King Abdullah de Yeda vivirá este jueves un apasionante derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid con el segundo billete para la final de la Supercopa de España 2026 en juego. Los de Xabi Alonso y los de Simeone miden fuerzas en un partido apasionante y que llega con un Madrid al alza y un Atleti algo tocado tras el empate del pasado domingo en Anoeta, un resultado que le aleja en LaLiga a once puntos del Barcelona y a siete de los blancos.

El Real Madrid busca repetir clásico en Yeda (Arabia Saudí), como ya ocurrió la temporada pasada. Hace un año los blancos, entrenados entonces por Carlo Ancelotti, fueron barridos por los de Hansi Flick en la final de la Supercopa de España y si quiere revancha, deberán eliminar primero este jueves al Atlético de Madrid. Los de Simeone vieron truncada su racha de cuatro victorias seguidas ante la Real Sociedad y, en este momento, el camino más factible para levantar un título pasa por el torneo que se disputa en Arabia Saudí. Los colchoneros golearon al Real Madrid en el primer derbi de la temporada (5-2) disputado en el Metropolitano el pasado 27 de septiembre.

Xabi Alonso afronta el duelo ante el Atlético de Madrid sin Kylian Mbappé, la gran ausencia y que no ha viajado a Arabia Saudí por un esguince en su rodilla. Sin el parisino en ataque, todos los focos miran a Vinícius y las esperanzas están en un Gonzalo que anotó un hat-trick ante el Betis en el último partido liguero (5-1) del pasado domingo. El canterano será la referencia ofensiva de los blancos, con Vinícius y Rodrygo en los extremos.

Thibaut Courtois estará bajo los palos, con una defensa formada por Carreras, Asencio, Rüdiger y Valverde. Tchouaméni, Camavinga y Jude Bellingham se perfilan como titulares en el centro del campo. Y en ataque, el tridente formado por Vinícius, Rodryo y Gonzalo.

El Atlético de Madrid aterriza en Yeda con la gran duda de Pablo Barrios. Simeone no quiso dar pistas sobre quién podría ocupar el sitio del mediocentro madrileño, duda debido a molestias musculares, en el centro del campo del campo.

"Tenemos posibilidad de que juegue Marcos Llorente por dentro, está Connor Gallagher, Johnny Cardoso... mañana decidiremos quién le hace mejor al equipo", zanjó el técnico argentino en rueda de prensa. El conjunto colchonero ha viajado con 26 jugadores a Arabia Saudí y no se esperan grandes sorpresas en el once rojiblanco para medirse hoy al Real Madrid.

Giuliano Simeone, Sorloth y J. Álvarez se perfilan como el ataque del Atlético este jueves en la semifinal de la Supercopa de España. Jan Oblak estará bajo los palos; defensa para Hancko, Le Normand, Pubill y Marcos Llorente. Y en el centro de campo, se perfilan como titulares Baena, Cardoso y Koke.

Atlético de Madrid: Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente, Baena, Cardoso, Koke, Simeone, Sorloth, J. Álvarez

Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo y Gonzalo.

Horario del Atlético de Madrid - Real Madrid de la Supercopa de España

La semifinal de la Supercopa de España Atlético de Madrid - Real Madrid se jugará el jueves 8 de enero a las 20:00 horas (horario peninsular) en el estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí).

