Así quedarían los playoffs y los cruces de octavos de final de la Champions League

Habrá que esperar hasta el próximo miércoles 29 de enero, todos los partidos se jugarán ese día a las 21:00 horas, para saber de forma segura las posiciones definitivas de cada equipo en la liguilla de la UEFA Champions League 2024-25, pero a falta de siete días podemos analizar como están hora mismo los playoffs y las posibles eliminatorias de octavos de final.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético, Milan, Atalanta y Bayer Leverkusen son, por el momento, los ochos clubes que se clasificarían directamente para los octavos de final. Solo Liverpool (21 puntos) y Barcelona (18 puntos) tiene ya asegurada su clasificación directa para esos octavos de final, el resto de los equipos deberán pelearlo en la última jornada.

Los equipos que, a falta de la última jornada, deberían jugar el playoff para acceder a los octavos de final son Aston Villa, Mónaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Real Madrid, Juventus, Celtic Glasgow, PSV, Brujas, Benfica, PSG, Sporting, y Stuttgart.

Manchester City, GNK Dinamo y Shakhtar son ahora mismo 25º, 26º y 27º y estarían fuera de esos playoffs aunque aún tienen opciones de meterse entre los 24 primeros. Hay nueve equipo que ya están eliminados: Bologna, Sparta Praga, Leipzig, Girona, Estrella Roja, Sturm Graz, Salzburgo, S. Bratislava y Young Boys.

Los cruces de los playoffs

Antes de analizar los posible octavos de final, toca evaluar los posibles cruces en los playoffs previos la ronda de octavos de final. Con las actuales posiciones, todo puede cambiar en la última jornada, Bayern y Real Madrid podría jugar ante Juventus o Celtic; Benfica y PSG se las verían con Feyenoord y Lille; PSV y Brujas jugarían ante Brest y Borussia Dortmund; y Sporting de Portugal y Stuttgart jugarían ante Aston Villa y Mónaco.

Bayern Múnich/Real Madrid vs Juventus/Celtic de Glasgow

Brest/Borussia Dortmund vs PSV/Brujas

Feyenoord/Lille vs Benfica/PSG

Aston Villa/Mónaco vs Sporting Portugal/Stuttgart

Posibles cruces de octavos de final

Los octavos de final, habrá un sorteo para determinar los playoffs y los 1/8 los días 31 de enero y 21 de febrero, están ya prefijados en función de las posiciones de la liguilla de la UEFA Champions League. De esta forma, el 1º y 2º de la liguilla jugarán los 1/8 de final contra los ganadores del playoff del 15º/16º vs 17º/18º; el 3º y 4º de la liguilla se las verán en octavos con los ganadores del playoff entre el 13º/14º vs. 19º/20º; el 5º y 6º de la liguilla frente a los ganadores del playoff 11º/12º vs. 21º/22º; y el 7º y 8 de la liguilla frente a los ganadores del playoff 9º/10º vs. 23º/24º.

Teniendo esto en cuenta, ahora mismo, el Liverpool y el Barcelona jugarían en octavos de final contr los ganadores del Bayern de Múnich/Real Madrid vs Juventus/Celtic de Glasgow.

Por su parte, el Atlético de Madrid, ahora mismo es quinto clasificado, jugaría los octavos de final ante los ganadores del Feyenoord/LOSC Lille vs. Benfica/PSG.

Liverpool o Barcelona ante los ganadores del Bayern de Múnich/Real Madrid vs Juventus/Celtic de Glasgow.

Arsenal o Inter ante los ganadores del Brest/B. Dortmund vs PSV/Brujas.

Atlético de Madrid o AC Milan ante los ganadores del Feyenoord/Lille vs Benfica/PSG.

Atalanta o Bayer Leverkusen ante los ganadores del Aston Villa/Mónaco vs Sporting de Portugal/Stuttgart.

Nota: Todos los posibles cruces de playoffs y octavos de final han sido elaborados a falta de la última jornada de la liguilla de la Champions League.

