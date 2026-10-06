El aplaudido gesto de Dani Olmo con Vukovar: dona cada año el 2% de su salario a familias croatas

Dani Olmo ha regresado a Croacia para disputar con España el partido de la Liga de Naciones y allí ha salido a la luz una faceta desconocida del futbolista del Barcelona: desde que abandonó el Dinamo de Zagreb dona cada año el 2% de su salario bruto a las familias de Vukovar.

Fue su representante, Andy Bara, quien desveló la iniciativa hace unos días en el podcast 'Inkubator': "Desde que dejó el Dinamo, ha estado donando el 2% de su salario bruto anual al Vukovar. Son cantidades importantes porque gana muchísimo dinero y esto viene ocurriendo desde que estaba en Leipzig y ahora en Barcelona. No habla de ello públicamente, pero quiero decirlo porque se lo merece", explicaba.

La revelación tuvo una importante repercusión en los medios croatas y este lunes Olmo fue preguntado directamente por ella durante su comparecencia en el estadio Poljud de Split.

El propio jugador reconoció que ni siquiera sabía que su iniciativa se había hecho pública: "No sabía que esto había salido a la luz. Cuando me fui me sentía en deuda con Croacia y quería devolverle algo, así que hemos decido hacer esa donación a las familias de Vukovar. Me sentía en deuda y creía que esto era la mejor idea", explicó.

Ovación de los periodistas croatas

El gesto provocó que los periodistas presentes en la rueda de prensa ovacionaran al internacional español. La iniciativa forma parte de las acciones solidarias de Common Goal, movimiento impulsado por Juan Mata que promueve que futbolistas y otros integrantes de la industria destinen una parte de sus ingresos a proyectos sociales.

Vukovar tiene además un enorme significado histórico para Croacia. La ciudad fue uno de los lugares más castigados durante la guerra de los Balcanes y sufrió un asedio de 87 días entre agosto y noviembre de 1991 por parte del Ejército Popular Yugoslavo y fuerzas paramilitares serbias.

Olmo decidió ayudar a sus familias como forma de devolver al país parte de lo recibido durante una etapa decisiva de su vida.

"Me ha dado casi todo lo que tengo"

El encuentro de este martes será especialmente emotivo para el futbolista del Barcelona. Y es que Olmo llegó al Dinamo de Zagreb con apenas 16 años y permaneció en Croacia hasta 2020, cuando fichó por el Leipzig.

"Es un país que me ha visto crecer y donde pasé casi seis años de mi adolescencia, desde los 16 a los 21. Es un país que me ha dado casi todo lo que tengo, me ayudó a crecer como futbolista y como persona", valoró.

Su vinculación con el país es tal que durante la rueda de prensa respondió incluso en croata a las preguntas de los periodistas locales.

Croacia quiso que jugara con su selección

El cariño fue correspondido hasta el punto de que la federación croata llegó a interesarse por la posibilidad de que Olmo defendiera internacionalmente sus colores.

El futbolista confirmó que tuvo esa opción, aunque su objetivo siempre había sido representar a España: "Sí, era una posibilidad. Ellos me dijeron de su interés y yo en todo momento súper agradecido, porque para mí siempre he dicho que a Croacia le guardo un cariño muy especial. Pero mi sueño era jugar con mi selección, con la de mi país, con España".

Olmo terminó cumpliendo ese sueño y años después regresará a Croacia como campeón del mundo con la Roja.

Una decisión que cambió su carrera

El internacional recordó también la dificultad de abandonar España siendo adolescente para buscar una oportunidad en Zagreb.

"Fue uno de los mejores pasos, uno de los mejores momentos que he vivido en mi carrera. Estábamos solos, mi madre y yo, en un país nuevo, en una lengua nueva que no conocíamos. Y fue un momento difícil, pero bonito. Y que a día de hoy le guardo un cariño espectacular, diferente".

"Creo que se me nota al hablar. Y estoy feliz también de poder estar de vuelta ahora, incluso jugando aquí en Split. Pero sí, les guardo muchísimo cariño a toda la gente de Croacia, a Zagreb sobre todo".

Olmo avisa del peligro croata

Ese vínculo sentimental quedará aparcado cuando empiece a rodar el balón. Croacia llega después de sufrir una durísima derrota por 0-7 frente a Inglaterra, pero Olmo cree que precisamente ese resultado puede convertirla en un rival todavía más peligroso.

"Una Croacia, incluso, más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil", barruntó Olmo.

Las diferencias entre Flick y De la Fuente

El centrocampista explicó también las diferencias entre lo que le pide Hansi Flick en el Barcelona y su papel con Luis de la Fuente en la selección: "En el Barça, quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. En la selección, quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas. Pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos, en esas dos acciones del juego y es algo que quiero seguir demostrando".

También valoró positivamente la gestión de los minutos que realiza el seleccionador en un calendario especialmente cargado: "Nos sentimos también cuidados, sobre todo, en los entrenos y en los partidos, a nivel de minutos. Pensar más o menos lo decide cada club, pero no creo que tampoco sea malo en una temporada con tantos partidos y tan seguidos".