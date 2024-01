Ángel Correa y su familia sufren un asalto a punta de pistola en su casa

Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid, y su familia sufrieron esta pasada noche un asalto a punta de pistola en su domicilio de Madrid, según informa 'Tiempo de Juego', de COPE.

Robaron joyas y dinero en efectivo

Según la Guardia Civil, cuatro encapuchados se presentaron en su casa sobre las 21:30 de la noche y robaron todo tipo de joyas y dinero en efectivo al jugador colchonero. Además, los asaltantes amenazaron al futbolista y a su familia con una pistola.

Afortunadamente ningún miembro de su familia ha resultado herido. La Guardia Civil se ha presentado poco después en su domicilio para recoger todo tipo de pruebas y comenzar una investigación sobre lo sucedido. En 2019 su compañero Álvaro Morata también sufrió un robo con sus hijos dentro, al igual que Thomas Partey, ahora futbolista del Arsenal.

Podría irse a Arabia en invierno

De momento no se conocen muchos más detalles pero este desafortunado hecho ha llegado en un momento complicado a nivel deportivo para el argentino, que pese a contar con minutos en el conjunto atlético no consigue un puesto en el once titular y el club, aunque prefiere que se quede estaría dispuesto a venderlo a Arabia, la liga que más interés ha mostrado por el atacante.

El Al-Ittihad de Benzema es el club que ha presentado una oferta a los rojiblancos, los cuales quieren apretar a los recientes campeones de la liga saudí en términos económicos. Ángel Correa ha firmado 4 goles y ha repartido 1 asistencia en los 14 partidos que ha disputado esta temporada en la Liga y es un jugador importante en la rotación de Simeone, que suele hacer uso de su compatriota en las segundas partes de los encuentros. Veremos como se desarrolla la posible salida del rosarino en los próximos días.