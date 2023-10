Benzema revela por qué dejó Madrid por Arabia Saudí: "Siempre quise venir"

El delantero francés y actual Balón de Oro, Karim Benzema, ha revelado que este verano se marchó al Al Ittihad de Arabia Saudí para "ayudar al renacimiento del fútbol saudí" tras "lograrlo todo con el Real Madrid".

"Es la hora de vivir una nueva experiencia tras ganarlo todo con el Real Madrid"

"Con el inicio de un proyecto futbolístico aquí, que es un proyecto enorme en todos los aspectos, quería ser parte de esta historia y ayudar a lograr el renacimiento del fútbol saudí", dijo Benzema en una entrevista publicada por la cuenta oficial de la Saudi Pro League.

Asimismo, el delantero dijo que "es la hora de vivir una nueva experiencia" tras "ganarlo todo con el Real Madrid".

El francés es un musulmán devoto: "Durante mucho tiempo, incluso antes del fútbol, ​​siempre quise venir aquí. Además, es un país musulmán. Enseguida sentí ese amor por mí. Dentro y fuera del campo me siento bien. Este país me recibió con los brazos abiertos. Siento el amor de la gente aquí, obviamente, eso me hace feliz".

Arabia Saudí es el centro neurálgico del islam y donde se encuentra La Meca, el lugar más sagrado de esta religión.

Elogia la Saudi Pro League

Benzema elogió la Saudi Pro League y dijo estar "sorprendido por el nivel del fútbol saudí".

"En Europa no seguíamos el fútbol de aquí, pero ahora las cosas han cambiado y mucha gente sigue esta liga después de haber traído a muchos grandes nombres", indicó el delantero.

Respecto a la lesión que sufrió recientemente dijo sentirse ya "mucho mejor": "Estuve sufriendo una lesión, pero me recuperé y estoy entrenando continuamente y pude participar en los últimos partidos para ayudar al equipo".