Ancelotti: "Será difícil llegar a los ocho primeros, tendremos que jugar una eliminatoria más"

El entrenador del Real Madrid,Carlo Ancelotti, compareció en la sala de prensa del Gewiss Stadium, donde este martes el actual campeón de Europa juega un partido clave ante la Atalanta de cara a jugar la eliminatoria para estar en los octavos de final de la Champions League. Los blancos suman solo seis puntos de quince y ocupan el puesto 24º a falta de tres jornadas para finalizar la primera fase de la Liga de Campeones.

"Confío plenamente en mi equipo, en mis jugadores. Hemos mejorado y ahora estamos en buena dinámica. El de mañana puede ser el partido más complicado de aquí a final de año", indicó el de Reggiolo ante los medios.

Ancelotti considera que este martes solo se juegan tres puntos, aunque dejó claro que será muy complicado meterse entre los ocho primeros clasificados, los equipos que no tendrán que jugar un playoff extra para estar en octavos de final.

"¿Más que tres puntos? No, algo más no. Tenemos tres partidos para sumar los puntos y clasificarnos. Será difícil llegar a los ocho primeros, pero desafortunadamente es así. Tendremos que jugar una eliminatoria más. Regresar a Italia siempre es especial", explicó Ancelotti.

La Atalanta es líder de la Serie A y acumula doce victorias y tres empates en los últimos quince partidos.

"Partido exigente, el Atalanta lo está haciendo muy bien. La Atalanta ha mejorado mucho desde la Supercopa. Está en una gran dinámica y entusiasmo... Es una buena oportunidad para poder acercarnos a la clasificación", aseguró el entrenador italiano.

"¿Vini? Está bien, pero es duda, como Rodrygo"

Carlo Ancelotti no aclaró si Vinícius será titular este martes en Bérgamo, después de regresar a una convocatoria tras superar su lesión.

"¿Vini? Está bien, pero es duda, como Rodrygo. Depende del entrenamiento de hoy. Después tomaremos la decisión", apuntó Ancelotti.

El técnico blanco también opinó que Bellingham se está aprovechando de la mejoría del equipo en la parte ofensiva.

"No ha cambiado mucho, ha cambiado la dinámica del equipo. Estamos jugando un poco mejor arriba y se está aprovechando. Ha vuelto a marcar, que para él y para el equipo es importante", analizó el italiano.

¿Gasperini?

"Tenemos amistad, somos buenos amigos. Tenemos una buena relación, coincidimos en la 'Juve', la era de la cantera. Está haciendo un trabajo fantástico en este club. Siempre es capaz de adaptarse a las características de los jugadores que tiene. Su trabajo aquí es espectacular".

¿Los minutos de los jugadores?

"Puedes pensar en rotar cuando tienes una plantilla al completo, pero hemos tenido lesiones de larga duración y es difícil rotar. Valverde es un caso especial porque ha jugador como lateral, como pivote, como extremo, interior... Es un jugador fundamental para este equipo y hemos ganado 2 'Champions' con él allí"

¿Cierta prisa porque tengan más protagonismo jugadores jóvenes como Güler y Endrick? ¿Se le aprieta?

"Endrick y Güler se quedan. Más minutos no lo sé, puede ser... Yo no tengo prejuicios con nadie, trato de poner el equipo mejor cada partido, tenga 18 o 40 años. A veces puede ser que con Endrick es mejor o con Güler y a veces puede que sin ellos. Hay que ser pacientes con los jóvenes, aportan entusiasmo pero tienen que aprender muchas cosas que vendrán con el tiempo. No tengo ningún prejuicio con los jóvenes".

¿Atalanta primera clasificada? ¿Impresión?

"Un estadio muy bonito, increíble. Este es un club que realizó un trabajo excepcional. Hay jugadores nuevos que llegan todos los años y el equipo sigue jugando en los máximos niveles".

¿Nivel de preocupación?

"Medio, no ha bajado. Nos debemos de ocupar del equipo rival, que es muy bueno".

¿El secreto para aguantar tanto tiempo en el banquillo?

"El entrenador aguanta si el club aguanta; si no (ríe), el entrenador no aguanta. Es así de sencillo. No existe otra receta. Es muy importante para el éxito la relación club-entrenador. La base debe ser la confianza. Si tienes éxito, es porque esta relación ha sido muy buena".

¿Kylian Mbappé? Reconoció algo de ansiedad por marcar goles en una entrevista...

"Podría haber sido la primera rueda de prensa sin hablar de Mbappè, pero has llegado tú... (risas) Está bien, está mejorando. Yo solo le he dado la confianza a un jugador que llega a un nuevo equipo y un nuevo club. Empieza a tener una buen dinámica y mañana su partido puede ser muy importante para nosotros" .

