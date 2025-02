Ancelotti, sobre la queja formal del Real Madrid: "Es momento de cambiar algo, ha pasado algo inexplicable"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la previa de los cuartos de final de la Copa del Reyante el Leganés y se ha referido a la carta remitida este lunes por el club blanco a la RFEF y la CSD por lo que califica de "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR" en el partido de LaLiga ante el Espanyol. El técnico italiano ha apoyado dicho comunicado y ha reiterado que es un buen momento para realizar un cambio y que lo que se están pidiendo son explicaciones sobre las decisiones del colegiado en Cornellá.

"Ha pasado algo inexplicable. Lo que pide el comunicado es una explicación y me parece correcto porque no se ha hecho nada para preservar la integridad del futbolista. Hablamos de la integridad de un futbolista y de que no se han tomado medidas. Por ello, pedimos explicaciones”, apuntó Ancelotti.

El de Reggiolo considera que ha llegado el momento de que haya cambios en el arbitraje español.

"Es momento para cambiar algo, porque si no das explicaciones es que hay un problema; y si hay un problema tienes que cambiar algo", añadió el entrenador italiano.

"Me repito. Se habla de una situación que ha pasado y que no han dado explicaciones. Si no salen significa que hay un problema y, si hay un problema, alguien tiene que arreglarlo. Aquí todo el mundo se queja. Y si todo el mundo se queja es que nadie está contento", explicó Carlos Ancelotti.

"Es una oportunidad para el fútbol español para cambiar algo"

El técnico del Real Madrid señaló la liga inglesa como la mejor de las cinco grandes ligas en cuanto al arbitraje ya que “tienen menos presión” que les ayuda "para sacar un mejor rendimiento", reconociendo, eso sí, que "el trabajo del árbitro es muy complicado".

Lo que no quiso hacer Ancelotti es una comparación entre Italia y España.

"Cada país es distinto y toma las decisiones que necesita tomar. Es una oportunidad para el fútbol español para cambiar algo", indicó Ancelotti.

A través de un comunicado, el Real Madrid trasladó al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) una reclamación formal por la que considera "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR" en el partido de LaLiga ante el Espanyol.

"Los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral", denuncia el Real Madrid en su escrito, en el que se queja por el gol anulado a Vinicius y por la dura entrada del jugador del Espanyol Carlos Romero a Kylian Mbappé.

Una carta que recibió respuesta por parte de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y por la propia RFEF. Esta última advirtió de que se está generando "un clima de desconfianza que no beneficia ni al fútbol español ni a sus competiciones.

