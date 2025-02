La RFEF contesta al Real Madrid: "Esto genera un clima de desconfianza..."

Ni 3 horas ha tardado en responder la RFEF a la dura carta que el Real Madrid le ha enviado este lunes -con copia al CSD- criticando el sistema arbitral, que califica de "desacreditado", tildando a Muñiz Ruiz de "tergiversar y falsear la realidad" y exigir la entrega "inmediata" de los audios del VAR de las jugadas polémicas del Espanyol-Real Madrid (1-0).

"Deslegitimar constantemente la labor arbitral... genera un clima de desconfianza"

En el comunicado del ente federativo "lamentan profundamente el tono y la gravedad de las acusaciones", a la vez que invita a "reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de cuestionamientos sistemáticos al arbitraje. Deslegitimar constantemente la labor arbitral al margen de los cauces establecidos, genera un clima de desconfianza que no beneficia ni al fútbol español ni a sus competiciones", dice parte del escrito oficial.

También manda un mensaje directo al club blanco: "esto no puede derivar en señalamientos generalizados que pongan en duda su integridad (la de los árbitros)":

La respuesta completa de la RFEF al Real Madrid

"Desde la Real Federación Española de Fútbol reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la equidad y la constante mejora de los mecanismos arbitrales, pilares fundamentales para garantizar el desarrollo y la integridad de nuestras competiciones.

Lamentamos profundamente el tono y la gravedad de las acusaciones que cuestionan la honorabilidad de los estamentos arbitrales y el funcionamiento de la competición en su conjunto. Entendemos que, en el desarrollo del fútbol profesional, puedan existir discrepancias sobre determinadas decisiones, pero confiamos en que todas las partes actúen con la responsabilidad y el respeto que exige el máximo nivel de nuestro deporte.

En este sentido, queremos trasladar nuestro más absoluto respeto y consideración a todos nuestros árbitros y árbitras, quienes desempeñan su labor con profesionalidad, rigor y bajo una constante evaluación. La tarea arbitral, por su propia naturaleza, está sujeta a la revisión y al análisis, pero ello no puede derivar en señalamientos generalizados que pongan en duda su integridad, pues ello no solo afecta a los propios colegiados, sino que erosiona la credibilidad del fútbol en su conjunto.

Es importante reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de cuestionamientos sistemáticos al arbitraje. Deslegitimar constantemente la labor arbitral al margen de los cauces establecidos, genera un clima de desconfianza que no beneficia ni al fútbol español ni a sus competiciones. La crítica constructiva es siempre bien recibida y necesaria para la mejora continua, pero debe realizarse dentro de los marcos establecidos y con el respeto que exigen todas las partes que integran nuestro deporte.

La Real Federación Española de Fútbol está inmersa en un proceso de modernización y mejora estructural en todos los ámbitos del arbitraje, alineado con las mejores prácticas internacionales y con el apoyo de los organismos competentes en la materia. Al mismo tiempo, en esta nueva etapa de diálogo y trabajo conjunto el objetivo es avanzar contando con todos los actores del fútbol español. En este sentido existen foros y reuniones, como la que se mantendrá esta semana con todos los clubes profesionales, donde todos ellos pueden expresar y contribuir a la mejora de este deporte.

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la mejora constante de nuestras competiciones, y confiamos en que la colaboración de los clubes, con espíritu constructivo y dentro del marco normativo, contribuirá a seguir fortaleciendo el fútbol español".

Tebas se suma a la 'fiesta... con recado a Florentino'

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió al club de la capital minutos antes de que lo hiciese la RFEF: "No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo. Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español. Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones. ¿Tendrá algo que ver que, en aquel momento, el presidente de la RFEF era Rubiales y Florentino Pérez miembro de la Junta directiva de la RFEF? Y ojo, el caso 'Negreira' ya estaba en el juzgado, y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué? Por cierto, en lo que respecta a 'sistemas corruptos', pocas lecciones pueden dar. Y no me refiero al Real Madrid como institución".

