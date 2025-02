Javier Tebas responde a la protesta del Real Madrid: "No dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo"

La reclamación formal enviada este lunes por parte del Real Madrid a la RFEF tras el arbitraje ante el Espanyol ya tiene la primer respuesta, la de Javier Tebas, presidente de LaLiga y que asegura no estar sorprendido por el tono de la carta porque "no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo"

"No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo. Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español", explica Javier Tebas en su cuenta de X.

Acto seguido, el presidente de LaLiga recuerda que el Real Madrid votó en contra de un cambio en el sistema arbitral el 19 de abril de 2023, manteniendo una posición tibia y "sin proponer soluciones".

"Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones. ¿Tendrá algo que ver que, en aquel momento, el presidente de la RFEF era Rubiales y Florentino Pérez miembro de la Junta directiva de la RFEF? Y ojo, el caso 'Negreira' ya estaba en el juzgado, y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué?", se pregunta Javier Tebas.

El máximo dirigente de la patronal del fútbol español finaliza su mensaje con un recado en toda regla al Real Madrid.

"Por cierto, en lo que respecta a 'sistemas corruptos', pocas lecciones pueden dar, y no me refiero al Real Madrid como institución", finaliza Javier Tebas.

