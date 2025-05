Ancelotti y Modric consiguieron lo imposible: Florentino Pérez no pudo contener la emoción

Pocas o ninguna vez se había vivido una (doble) despedida como la de este sábado en el Santiago Bernabéu. Como tampoco se recuerda ver a Florentino Pérez completamente roto y empapado en lágrimas en el palco madridista. Ambas se dieron hoy en el Real Madrid - Real Sociedad (2-0), que terminó siendo un homenaje inigualable a dos leyendas del club y estandartes de una de las épocas más gloriosas en la historia madridista. Lucas Vázquez también dijo adiós y Mbappé, con su doblete, se aseguró la Bota de Oro (31 goles en Liga) en su primer año como merengue.

Lo de menos fue el partido, este fue la excusa para reunir a 85.000 almas entregadas a dos leyendas del fútbol que hoy decían adiós, el italiano deja el banquillo blanco tras ser el entrenador más laureado del club (15 títulos) entre sus dos etapas, y Modric se despedía oficialmente de su público, pero no del fútbol ni del Madrid ya que estará en el Mundial de Clubes. Su récord de 28 títulos como jugador con más trofeos con la camiseta blanca solo puede aumentar.

Florentino Pérez, como nunca le habíamos visto

No obstante, el que sin querer serlo también fue protagonista no fue otro que Florentino Pérez. El flamante presidente blanco, acostumbrado a mantener la compostura con su más que demostrable experiencia al frente del club madridista y sus negocios, no pudo contener las lágrimas mientras Ancelotti y Modric pronunciaban sus respectivos discursos tras el encuentro. No solo se emocionó sino que rompió a llorar como nunca se le había visto.

Las palabras de Luka y Carletto le llegaron al corazón, ambos han 'estado' con él, y él con ellos, desde hace muchos años, y perfiles así son los que terminan conquistando el corazón de los madridistas y de cualquier aficionado al fútbol. También Florentino, por supuesto. Ancelotti por su saber estar, su calma y su excelente relación con el presidente, del que siempre ha sentido su "total apoyo", y de Modric por ser una leyenda en el campo y fuera de él, por ser un jugador humilde, de perfil bajo y verdaderamente enamorado de la institución. Sin polémicas, sin rumores, sin peticiones extravagantes. De esos jugadores que todo entrenador, presidente y compañero quiere disfrutar alguna vez en su carrera. Y el de Zadar, por si fuera poco, ha terminado siendo uno de los mejores centrocampistas en la historia reciente del fútbol y una leyenda que jamás se olvidará en Chamartín. Ahí estuvo Kroos para fundirse en un histórico abrazo con su excompañero y homónimo en la sala de máquinas. Ambas despedidas fueron parecidas, igual de emotivas e igual de dolorosas -futbolísticamente hablando- para el Real Madrid, que tardará tiempo, si es que lo hace, en encontrar recambios parecidos.

Lucas Vázquez también tuvo su despedida, claramente la menos 'emocional' y relevante, ante un Bernabéu que le brindó un caluroso homenaje tras toda una vida en el club. Mbappé, por su parte, marcó los dos goles en la victoria ante la Real y prácticamente cerró su 'victoria' por la Bota de Oro (31 goles).