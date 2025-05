Mbappé endulza una tarde de lágrimas en el Bernabéu: Modric y Ancelotti se rompen en su adiós al Real Madrid

Hace un año fue Kroos. Hoy le tocó a Modric y a Carlo Ancelotti. Este sábado 24 de mayo de 2025 se confirmó el adiós definitivo de una de las mejores parejas de mediocentros en la historia reciente del fútbol, y también del que para muchos es el mejor técnico de este deporte, al menos el más laureado del club más ganador de la historia. Mbappé, por su parte, anotó los dos goles ante la Real Sociedad que le dan la Bota de Oro en su primer año como merengue.

Fue una tarde de despedidas en el templo madridista. Algunas ya conocidas (Modric y Ancelotti) y otras que pillaron de sopetón (Lucas Vázquez), pero que no por eso se quedaron sin el caluroso aplauso de un Bernabéu que hoy cambió la frialdad por la nostalgia. Despedidas, aplausos e incluso lágrimas de miles de aficionados madridistas que fueron testigos del final de una era, una de las más exitosas en la gloriosa historia del Real Madrid. Hoy lloraron todos, nadie pudo reprimir nada. Se rompió Luka, se rompió Lucas Vázquez, se rompió Ancelotti... y se rompió hasta Florentino Pérez desde el palco, un hombre diplomático, algo frío y acostumbrado a no salirse del papel en los actos públicos.

El Santiago Bernabéu se vistió con sus mejores galas -abarrotando el estadio y deshaciéndose en aplausos, cánticos y cientos de fotos- para despedir a dos de sus grandes leyendas. Carletto y Luka, Luka y Carletto, italiano y croata son dos sinónimos de fútbol y caballerosidad, tanto dentro como fuera del terreno de juego, el Madrid les echará de menos y así lo demostró con calurosas ovaciones. Antes de empezar el partido se colocó una camiseta gigante del balcánico en el centro del campo y un tifo del italiano en la grada con el mensaje "Gracias Carletto". El Bernabéu se despedía de su entrenador y jugador más laureados, 15 y 28 títulos respectivamente. Más desapercibido fue lo de Lucas, que dejó el campo emocionado recibiendo el apoyo de un público que le quiere y le hace partícipe -porque lo es- de una etapa inolvidable en la era reciente del club. El penalti en la final de Champions de Milán mientras jugueteaba con el balón también son patrimonio del madridismo.

Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado (15 títulos) del mejor club de siempre dijo adiós tras dos etapas diferentes en las que ha conquistado 3 Champions y 2 Ligas, entre otros muchos trofeos; mientras que Luka Modric se despidió de jugar ante su afición -sí estará en el Mundial de Clubes- recibiendo una de las ovaciones más largas y sentidas que se recuerdan en Chamartín, que precisamente no anda corto de leyendas, pero sí de homenajes a la altura de sus muchos iconos. Sí recordó a la de Kroos, que igual que el croata también mantuvo un perfil bajo de los que enamoran al madridismo. No había dudas de que la del croata iba a pasar a la historia. En el minuto 87' llegó el momento que temía el madridismo y el fútbol mundial, Modric se deshacía de su brazalete de capitán e intentaba no emocionarse más de la cuenta ante 80.000 personas entregadas. Recibió un pasillo por parte de sus compañeros -y los jugadores de la Real Sociedad- para fundirse casi en primera instancia con su homónimo en el centro del campo, un Toni Kroos que no quiso perderse un momento para la hemeroteca.

Ancelotti, por su parte, se va para siempre, suena duro pero así de cruel es el club merengue y su tremenda exigencia. Año en blanco equivale a terremoto en el banquillo. El pasado en el Bernabéu -por muchas Champions y Ligas ganadas- poco importa para mantener el puesto, pero sí influye y mucho para perdurar en la memoria de los madridistas. El italiano dirigió este domingo su último partido como merengue y -pese a no haber ganado ninguno de los tres grandes títulos este año- pudo cerrar su etapa con una victoria ante la Real (2-0). Otro que siempre ha huido de los focos, las polémicas y las portadas. Le sobra experiencia, educación y talante para afrontar todas las emociones que te da el fútbol, las buenas y las malas.

Una entrada que vale oro

Tras el partido ambos cogieron el micrófono para decir unas últimas palabras ante la afición madridista. Los dos se emocionaron, los dos fueron manteados y los dos provocaron unas lágrimas nada habituales en el rostro de Florentino Pérez. La entrada para hoy no tenía precio. El público no pasó facturas por la temporada, hoy no tocaba. Tanto Luka como Carletto se van por la puerta grande porque no podía ser de otra manera. En el caso del croata solo puede ir a mejor porque todavía opta a su título 29: el Mundial de Clubes. "Como no te voy a querer", la frase que tanto cantó Luka en los últimos años y que entonó hoy por última vez ante su gente. Se fueron como dos toreros por la puerta grande, dando la vuelta al campo como pocos han podido hacerlo. "No llores porque terminó, sonríe porque sucedió".

