Álvaro Cervera, sobre los árbitros: "Yo también tengo hijos y también lloran si me echan"

El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, cargó duramente contra el arbitraje tras el empate (1-1) ante el Eibar, un resultado que deja al conjunto canario al borde del descenso en LaLiga Hypermotion. Con un tono muy crítico, el técnico expresó la indignación de su plantilla y del Heliodoro Rodríguez López por decisiones que, a su juicio, siguen perjudicando gravemente al equipo.

"Venía con la intención de no decir nada, porque es que no sé lo que decir. Si nos han anulado este gol, se supone por empujón, no sé qué fue lo del otro día en Coruña. No ha sido nuestro mejor partido, seguro, y aún así hemos hecho un partido de un equipo que no está tan abajo como estamos nosotros", afirmó en rueda de prensa.

Cervera comprendió el enfado de la grada: "La reacción del público de hoy no es por el gol de hoy. Es por todo lo que viene. Son situaciones donde no hay división de opinión. Lo que ha pasado hoy, de verdad, puedes anular el gol, pero puedes ir al VAR a verlo, es que ni eso", denunció.

"No debe haber una voz discordante de un club, un entrenador, un jugador. Hay que sentarse y que esto vaya mejor de lo que va"

No dudó en recordar las recientes declaraciones de Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro de la final de Copa del Rey, sobre los insultos que reciben los colegiados. El técnico subrayó que todos en el mundo del fútbol, no solo los árbitros, sufren las consecuencias de las decisiones.

"En lo que está pasando en el fútbol en general, no debe haber una voz discordante de un club, un entrenador, un jugador. Hay que sentarse y que esto vaya mejor de lo que va. Yo también tengo hijos, y cuando me echan de un equipo por perder también lloran cuando me ven llegar a casa. Mis jugadores también tienen hijos que lloran, a ver si solo lloran los de uno y los de otros no. Yo elegí esta profesión y sé que cuando pierdo me voy a casa y lo paso mal. Si no, elijo otra profesión, conlleva todos estos riesgos", recalcó.

Contra los criterios diferentes

Cervera reclamó un "criterio único" en la aplicación de las decisiones arbitrales. "Me dan ganas de decir muchas cosas. Todos los partidos pasa algo. Hoy están indignados porque hemos tenido fallos pero son muchas cosas y muy seguidas. Sé lo difícil que es pero no puede haber dos criterios diferentes en la misma jugada en dos partidos. Si lo de hoy se anula, lo del domingo pasado, no es que sea penalti, es agresión. Ahí es donde te queda la duda. Yo me porto bien con ellos pero creo que no se está haciendo bien el trabajo", insistió.

Además, criticó la forma en la que algunas acciones decisivas se resuelven: "La que acaba en gol, esta se la regalo, es la típica que paran en el momento. Esa jugada, si no hubiera venido el gol, igual ni nos acordaríamos. Jugadas puntuales, que acaban en gol, que se quiten de repente y no se vaya al VAR, es extrañísimo", apostilló.

