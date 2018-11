La afición del Real Madrid señala a Bale y a Asensio: pitada del Bernabéu para ambos en los cambios ante el Valladolid

No todo fueron buenas noticias para el Real Madrid en su partido ante el Valladolid. Irrupción de Vinicius, muestras de orgullo de Sergio Ramos y victoria ante los pucelanos tras más de un mes sin ganar en LaLiga... pero algunos jugadores siguen desconectados. Tras una pitada generalizada tras algunas ocasiones pucelanas, la música de viento señaló sobre todo a dos futbolistas que llevan tiempo lejos de su mejor nivel: Gareth Bale y Marco Asensio.

El caso del galés es preocupante sin ser nada nuevo. El 11, que supuestamente debía coger el testigo de Cristiano Ronaldo, le está dando la razón a un Zinedine Zidane que le sentó en el banquillo en la final de Kyev. Marcó dos goles, uno de chilena, pero su implicación tanto en el fútbol como en el sentimiento del Real Madrid es cuando menos escasa.

Ni desde la izquierda, ni desde la derecha. Ni tampoco con libertad de movimientos. Gareth no está. Desde el punto de vista defensivo, a pesar de haber sido lateral zurdo en el Tottenham, es prácticamente cero, y en cuanto al ataque lleva desde la jornada 3 sin anotar y ya se ha superado la once. Contra el Barcelona, en vez de dar un paso hacia adelante dio dos o tres hacia atrás. Y la afición del Bernabéu no perdona.

Pitaron hasta a Cristiano Ronaldo en su momento, y con Bale ya han perdido la paciencia. Con Marco Asensio están también en ello. El balear está completamente perdido tras, de nuevo, un buen inicio de curso. En El Clásico no apareció, y ante el Valladolid fue el más invisible del ataque madridista en dura competencia con Gareth Bale. Tan solo un pase filtrado a Benzema se salva de una actuacion escasa para una grada que espera más de él. Que sabe que puede dar más de sí. Su última diana liguera fue en la jornada 5.

La irrupción de Vinicius tampoco les está ayudando, pues la hinchada quiere ver al brasileño y si él entra alguien tiene que salir. Con los silbidos, dejaron claro que Bale o Asensio son favoritos, siendo Gareth el candidato número 1 para volver a donde estaba con Zidane si Solari da la alternativa al ex del Flamengo.