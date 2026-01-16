Un muerto y dos heridos tras una avalancha mientras esquiaban en Valais, Suiza

Una avalancha en el cantón suizo de Valais se ha cobrado la vida de un esquiador de travesía y dejó a otras dos personas heridas mientras descendían una montaña este jueves.

El alud se produjo a las 12:15 horas en la zona de Chamoson, cuando cuatro esquiadores bajaban la cara este del Pointe de Chemo, a unos 2.500 metros de altitud. Uno de ellos, un hombre de 42 años, falleció en el lugar pese a la asistencia médica recibida.

El cuarto integrante del grupo logró dar la alerta, lo que permitió la rápida intervención de los equipos de rescate. Los servicios de emergencia consiguieron liberar a dos personas que habían quedado sepultadas: un hombre de 41 años y una mujer de 53, que fueron trasladados a hospitales de Berna y Sión.

Riesgo "crítico"

La fiscalía suiza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras que las autoridades han pedido máxima prudencia ante un fin de semana en el que el riesgo de avalanchas es considerado "crítico" en Valais.

El suceso se produce en el mismo cantón donde se encuentra la estación de Crans-Montana, escenario reciente de otra tragedia después de que un incendio en Año Nuevo causara la muerte de 40 personas y dejara más de un centenar de heridos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.