Se desvaneció a 35 metros de profundidad en el mundial de apnea: "Pensaba que seguía aleteando, pero en realidad era un sueño"

"Yo estoy bien. Me llevaron al hospital y me dieron el alta horas después", cuenta Ramón Carreño.

"Es impactante y feo de ver, pero las consecuencias médicas no son graves. Yo comparo este tipo de desvanecimientos con una pájara que te da cuando estás haciendo ejercicio: la persona se desvanece, pero el cerebro sigue funcionando y el corazón sigue latiendo. Al cabo de unos minutos, el propio cuerpo ya tiene el impulso de volver a respirar automáticamente", reflexiona.

"Empecé el ascenso y yo ya me estaba notando cansando. En determinado punto ya perdí la consciencia y tuvieron que activar las medidas de seguridad para rescatarme", narra Carreño.

¿Cómo lo vivió Carreño?

Así vivió el episodio en primera persona: "Lo que se percibe es confusión: iba aleteando y me notaba cansado, pero llega un momento que pensaba que seguía de cara al azul y aleteando pero en realidad estaba soñando con eso. Tuve un sueño que era la continuación de lo que estaba haciendo".

"Hubo un momento en que después abrí un ojo y vi que estaba en superficie y con gente a mi alrededor. Y entonces me dije: 'El buceo no debío terminar muy bien cuando me tienen aquí subido en un barco'", cuenta el submarinista.