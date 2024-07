David Palomo se corona en el Mundial de Highline a más de 2.000 metros de altitud

Sus habilidades en el aire son admirables. Por eso, David Palomo no ha dejado escapar la oportunidad de hacerse con el primer puesto en la disciplina de Freestyle Highline, una competición que consiste en realizar acrobacias sobre la cuerda.

Varios saltos sobre el vacío que son evaluados por un jurado encargado de decidir el ganador final: "Cuando estoy en tierra no me salen las acrobacias, pero cuando me subo a la cuerda puedo hacer unas locuras increíbles", cuenta el campeón español.

Las acrobacias y la cuerda son esenciales en su vida. Y es que David entrena todos los días y quiere seguir sumando victorias. La línea mide unos 110 metros y se encuentra a una altura de 20 metros del suelo. Nadie se lo ha querido perder y se han sumado a la competición 43 atletas de todo el mundo: "Mis oponentes son increíbles, me han empujado a ser mucho mejor y gracias a ellos he llegado hasta aquí", afirma el ganador.

"Encima de la cuerda es cuando más relajado estoy"

La acrobacia que él mismo ha creado, denominada 'Gorilla', es la que le ha permitido levantar el trofeo y sumar así un título más a su trayectoria deportiva: "El truco se llama 'Gorilla', lo inventé yo y tardé más de un año en hacerlo", dice el deportista.

David Palomo se enfrentaba al vigente campeón de la modalidad de Freestyle, David Hermes. El estadounidense no se lo puso nada fácil en una de las pruebas más extremas del slackline. De hecho, si no fuera porque llevan una línea de vida, esta competición no sería posible. Sin embargo, por mucho equilibrio y habilidades que tengan, las caídas y los sustos están al orden del día.

A pesar de convertirse en un gran profesional de este deporte por todos sus méritos, no sería nada ni hubiese llegado hasta aquí sin el apoyo de su familia, que le acompaña en el día a día: "Soy muy afortunado de tener a mi familia y sobre todo a mi novia, Sara ha sido un apoyo increíble", explica el ganador.

A 2.000 metros de altura

El segundo Mundial de esta disciplina se ha celebrado a unos 2.000 metros de altura en la cima de la montaña Crap Sogn Gion, Suiza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com