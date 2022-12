Dani Alves: "Estamos vacunados contra el papel que nos ponen de favoritos"

El defensa del FC Barcelona Dani Alves ha indicado este lunes que él y sus compañeros se encuentran "vacunados" ante quienes los "ponen como favoritos" para la Supercopa de Europa que este martes (20.45 horas) medirá al equipo culé contra el Sevilla FC en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis (Georgia).

"Una final hay que competirla, no darla por vencida ni por perdida. Estoy leyendo cosas que nos ponen como favoritos, pero ya he vivido esta situación antes y seguro que ya estamos vacunados contra eso", reconoció Alves en la rueda de prensa previa al partido.

"Un equipo a lo mejor es diferente del otro fuera del campo; pero dentro, el fútbol está más igualado de lo que parece. Estamos preparados para eso y, si hay que ser favoritos, que lo demostremos dentro del campo", insistió el lateral brasileño para recordar la peligrosidad de los sevillistas.

Alves señaló que, en las finales, "lo más importante es ganar" porque usualmente "solo son recordados los ganadores" de títulos. "Si puedes ganar y enamorar, mucho mejor; pero si no, pues con ganar ya nos vale. Las flores no las aceptamos hasta que nos hagamos fuertes dentro del campo", perseveró en su idea.

"Es especial y diferente enfrentarme al Sevilla"

El defensa brasileño, exjugador precisamente del Sevilla, calibró los recientes duelos de ambos conjuntos. "Barça y Sevilla son dos grandes equipos y la probabilidad de que se enfrenten es cada vez más grande. Pero no deja de ser especial porque ha sido mi casa y donde me he criado como persona y futbolista. Enfrentarme al Sevilla es siempre diferente, y a partir de ahí cada uno tratará de defender sus intereses", dijo.

"Esto no llega demasiado pronto porque, si desde el principio de temporada jugamos una final, es por lo bien que lo hemos hecho en la anterior. Ahora nos toca disfrutar de ese momento y dar todo lo que esté a nuestro alcance, para que Andrés (Iniesta) se estrene levantando título como capitán", apuntó.

La ausencia de Neymar, "una pena"

Por otro lado, comentó que "es una pena" la ausencia de Neymar para esta Supercopa de Europa. "Pero nos quedamos con su energía y su alegría para no echarlo tanto de menos. Aunque tenemos jugadores para suplirlo y que estén a su altura", valoró al respecto.

"No tiene importancia" igualar a Paolo Maldini

Por último, Alves restó importancia a la oportunidad de que pueda igualar al italiano Paolo Maldini en títulos de Supercopa de la UEFA. "No tiene mucha importancia ganar o ser reconocido individualmente, yo hago un deporte colectivo y lo que me motiva es que mi equipo gane, que mi equipo consiga los objetivos", apostilló.

"Lo mío es un poco secundario, auque poder igualar a Maldini estaría bien por lo grande que ha sido; pero no me quiero comparar con él porque cada uno ha tenido sus cualidades y sus épocas. Mi preocupación está en que podamos lograr todos los títulos colectivamente, para que el individual sea una consecuencia de eso", concluyó.