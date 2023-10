Muere la culturista Raechelle Chase a los 40 años de forma "repentina"

La incertidumbre, la preocupación y por supuesto el dolor vuelven a teñir de luto al mundo del culturismo. En las últimas horas se ha conocido la muerte de la influencer y culturista Raechelle Chase a los 40 años de edad.

Causas desconocidas

Lo ha confirmado su amigo Keith O'Connell, y todavía se desconocen las causas de su fallecimiento, pero otra vez parece haberse dado en circunstancias "repentinas e inesperadas". Chase, además, tenía cinco hijos.

Era madre de 5 niños

Precisamente la hija mayor, Anna, se despidió con tristeza de su madre en redes sociales: "Era comprensiva, bondadosa y siempre nos daba los mejores consejos. Era una mujer muy ambiciosa que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. La echo muchísimo de menos y ese amor nunca se desvanecerá".

Su amigo Keith O'Connell, encargado de confirmar el fallecimiento de Chase, también ha querido despedirla: "No voy a mentir, muy pocas cosas en mi vida me han afectado tanto como tu fallecimiento... Te quedaba tanto por vivir... Tanto amor que dar... Fuiste, sigues siendo y siempre serás una de las almas más bellas y amables que he conocido", aseguró.

Raechelle Chase hizo historia en su país, Nueva Zelanda, al convertirse en la primera mujer que participó en el concurso de culturismo Figure Olympia, en el año 2011 en Las Vegas, Estados Unidos.

Sigue el drama en el culturismo: otra muerte más

La de Chase es la sexta muerte de un culturista en apenas unos meses, algo que debe tener preocupado a aquellas personas que se dedican a esta disciplina, muy castigada en los tiempos recientes, especialmente por la cantidad de fallecidos y la muchos de estos por causas desconocidas.

- 16 de septiembre: Christian Figueiredo a los 29 años tras una operación de hígado "innecesaria".

- 13 de septiembre: Neil Curry a los 34 años, causas desconocidas.

- 22 de julio: Justyn Vicky a los 33 años, una barra de gimnasio le cayó sobre el cuello.

- 12 de julio: Catalin Stefanescu a los 30 años, causas desconocidas, la policía se lo encontró en un lago de Rumanía.

- 3 de julio: Jo Lindner a los 30 años, aneurisma.

