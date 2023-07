Muere Jo Lindner, estrella del culturismo, a los 30 años a raíz de un aneurisma

El mundo del fisoculturismo está de luto tras confirmarse la repentina y trágica muerte de Jo Lindner, estrella de este deporte y que contaba con más de 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. El culturista alemán fallecía a los 30 años a raíz de un aneurisma, como confirmaba su pareja en redes sociales.

"Después de que su amigo se fue, Joe y yo nos acostamos en la cama. Estuvo recostado sobre mi pecho, su cabeza sobre mi brazo durante 20 minutos, luego se puso de pie cuando era hora de irse... y así fue como sucedió", recuerda Nicha sobre el momento de la muerte de Lindner.

"Estaba en mis brazos... Esto está pasando demasiado rápido... Hace tres días me dijo que le dolía el cuello, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde", escribía una afectada Nicha.

La razón de la repentina muerte de Jo Lindner fue un aneurisma, algo que ha despertado los comentarios sobre si el fisioculturista alemán habría recurrido al uso de esteroides. algo que ha negado de forma rotunda su pareja.

"Se construyó a sí mismo y trabajó duro. No es justo. Era lo suficientemente valiente para admitir si los usaba. Su tía murió de esto hace cuatro años en sus vacaciones, así que puede ser algo genético en el mismo lugar donde Jo tenía dolor en su cuello", aclaró Nicha.

"Era la persona más asombrosa e increíble de este mundo. Creía en todos, especialmente en mí, que podía ser mejor y ser alguien en este mundo. Trabajó mucho para estar motivado, aunque a veces no sentía tanta motivación. Pero él no podía descansar o rendirse por sus fans, porque sabía que 8 millones de personas necesitaban esto de él", explica la pareja de Jo Lindner.

Nicha también ofreció más detalles sobre la muerte del fisioculturista alemán.

"Él me dijo que no era un ataque al corazón o alguna otra cosa que no fuera un aneurisma y las últimas palabras que me dijo fueron 'nena tengo tanto dolor así que por favor haz lo correcto'. Su brazo era enorme y mi brazo derecho estaba acariciando su espalda como cada vez. Yo debería seguir abrazándolo para siempre", asegura Nicha.