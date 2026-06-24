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Una brutal caída masiva deja decenas de ciclistas por el suelo en la Quebrantahuesos

Un vídeo muestra el momento del accidente masivo durante los primeros kilómetros de la marcha cicloturista: estuvieron a punto de caer por un puente.

Una brutal caída masiva deja decenas de ciclistas por el suelo en la Quebrantahuesos

Los ciclistas, a punto de caer por un puente en la Quebrantahuesos

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La Quebrantahuesos 2026 (Huesca) vivió este sábado uno de los momentos más dramáticos de su historia reciente. Una caída masiva ocurrida durante el recorrido provocó escenas de gran tensión entre los más de 11.000 participantes que tomaban parte en la popular marcha cicloturista del Pirineo aragonés.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la violencia del accidente y cómo decenas de corredores terminan por los suelos tras una montonera producida cuando el pelotón circulaba a gran velocidad.

Una montonera a más de 60 km/h

Según relataron varios participantes, el grupo rodaba a unos 60 kilómetros por hora cuando se produjo el incidente.

La caída comenzó en la parte izquierda de la calzada cuando varios ciclistas perdieron el equilibrio y los corredores que llegaban por detrás apenas tuvieron margen de reacción para esquivarlos.

La consecuencia fue una espectacular reacción en cadena que terminó involucrando a decenas de participantes.

Bicicletas destrozadas

Uno de los vídeos más impactantes muestra cómo una bicicleta sale despedida por encima de la valla de un puente tras el choque.

Las imágenes también reflejan la magnitud del accidente, con numerosos corredores tendidos sobre el asfalto y visibles heridas por abrasión en brazos, piernas y otras partes del cuerpo.

Además de los daños físicos, muchas bicicletas quedaron completamente inutilizadas. Varios cuadros partidos y ruedas destrozadas evidenciaron la dureza del impacto.

Servicios de emergencia

Los servicios médicos y de emergencia desplegados en la prueba acudieron rápidamente al lugar del accidente para atender a los afectados.

Algunos participantes recibieron asistencia en la propia carretera, mientras que otros tuvieron que ser evacuados a centros sanitarios para valorar el alcance de sus lesiones.

198 km en torno a Sabiñánigo

La Quebrantahuesos está considerada una de las marchas cicloturistas más prestigiosas del continente y cada año reúne a miles de aficionados llegados desde diferentes países.

La prueba recorre algunos de los puertos más emblemáticos del Pirineo oscense y constituye una de las grandes citas del calendario cicloturista internacional.

Este año, sin embargo, la jornada quedó marcada por una caída que ha dejado algunas de las imágenes más impactantes que se recuerdan en la historia reciente del evento.

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