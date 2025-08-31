Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Israel intensifica su ofensiva en Gaza: al menos hay 71 muertos, entre los que se encuentra el portavoz de Hamás

La escalada israelí deja múltiples bombardeos con víctimas mortales ante el avance de las tropas, que aspiran a tomar el control de la Ciudad de Gaza.

Miles de palestinos abandonan la ciudad de Gaza mientras Israel inicia su ocupaci&oacute;n

Alba Gutiérrez
Publicado:

Al menos siete personas han muerto en la Franja de Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, tal y como ha comunicado el registro hospitalario difundido por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Desde el comienzo de la guerra, el pasado 7 de octubre de 2023, un total de 339 gazatíes han muerto por desnutrición. De esas 339 personas, 124 eran niños. Así lo han confirmado las autoridades sanitarias locales, controladas por el grupo Hamás.

Hace algo más de una semana, un informe internacional respaldado por la ONU declaró la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza. Tal y como se podía leer en dicho informe, unas 61 personas murieron de hambre.

Dicho documento también señala que 1,6 millones de gazatíes padecen hambre, de los cuales más de medio millón lo sufren en estado crítico, al enfrentarse a una privación extrema de alimentos.

Israel intensifica la ofensiva en Gaza

Los hospitales de la Franja han registrado al menos 71 muertos a causa de los ataques israelíes, que se han intensificado en la ciudad de Gaza.

Según datos de los centros médicos del enclave, 38 de los fallecidos fueron ingresados en los hospitales Al Shifa, Sheikh Radwan, Al Mamadani y Al Awda.

La ciudad está siendo atacada desde el sur, el este y el norte como parte del plan de invasión aprobado por el Gobierno israelí, que implica el desplazamiento forzoso de cerca de un millón de personas.

Uno de los ataques que más muertes ha causado ha tenido lugar en el barrio de Sheikh Radwan, donde un bombardeo israelí contra un horno comunitario mató a 12 personas, entre ellas cinco menores, tal y como informó Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil gazatí.

En el barrio de Al Rimal, otro bombardeo alcanzó un edificio residencial de varias plantas, provocando al menos siete muertos y múltiples heridos entre transeúntes que caminaban por la zona.

Asimismo, otro ataque en Al Shati, noroeste de la ciudad, ha dejado cuatro muertos.

Medios de comunicación israelíes confirman la muerte de Abu Obeida, portavoz de Hamás

La agencia de inteligencia de Israel ha anunciado que habían lanzado un ataque contra un miembro "clave" de Hamás. No obstante, la nota no especificaba el nombre del objetivo, pero medios de comunicación israelíes han reflejado poco después que se trata del portavoz del brazo armado de la milicia palestina, Abu Obeida.

Matan al primer ministro de los hutíes en un ataque aéreo

Los hutíes de Yemen han anunciado que Ahmed Ghaleb al-Rahwi, primer ministro del grupo rebelde proiraní, ha muerto junto a varios de sus ministros en un ataque aéreo israelí el pasado jueves contra Saná, la capital del país.

Ese día, Israel lanzó una serie de ataques concretamente dirigidos contra al-Rahwi, el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari.

Según un comunicado publicado por Saba, la agencia de noticias del movimiento, el primer ministro de los hutíes fue atacado cuando mantenía una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año.

