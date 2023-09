Purito Rodríguez: "Yo estoy en la situación de Kuss y mi representante me está buscando otro equipo"

Sepp Kuss logró salvar por los pelos el maillot rojo de líder de la Vuelta ciclista a España 2023 en la subida al Angliru. Una etapa que un día más fue dominada por el trío del Jumbo-Visma (Supp, Roglic y Vingegaard) y que deparó un final increíble. El esloveno y el danés dejaron atrás al estadounidense en las rampas de la mítica cima de la ronda española y no miraron atrás.

Muchos comentaristas y especialistas en ciclismo mostraron su perplejidad y asombro con la actitud del danés y el esloveno y, en especial, con que desde el coche del Jumbo-Visma se permitiera que dejaran tirado al líder. Supp logró salir con el maillot rojo de líder, pero ahora solo cuenta con 8 segundos de ventaja sobre su compañero Vingegaard.

Purito Rodríguez, exciclista y ahora comentarista, se mostró muy crítico con la situación y el poco respeto al líder de la Vuelta.

"Yo estoy en la situación de Kuss y mi representante me está buscando otro equipo ahora mismo", expresó el exciclista español.

"Se merece ganar la Vuelta y sus compañeros le están dando por todos lados", indicó Purito en la retransmisión de RTVE.

Kuss: "Hay buen rollo en el equipo, somos amigos"

Sepp Kuss quiso quitar hierro a lo visto en las rampas del Angliru, aunque es consciente de que aún le espera otra batalla en la etapa de este jueves.

"Estoy muy contento. Cuando crucé la meta creí que había perdido el maillot rojo, pero ni siquiera estaba triste. Sabía que lo había hecho lo mejor posible en la subida. Cuando he escuchado que mantenía la roja me sorprendí", comentó Kuss en meta.

"Hoy he tenido sentimientos extraños, pero no en un mal sentido. He estado delante otro día con mis dos compañeros de equipo, y también amigos. Creo que lo hemos pasado bien, ¡todo lo bien que lo puedes pasar subiendo l’Angliru! Con 8 segundos aún no he ganado, mañana será un día importante, y si en la etapa no hay lucha por las bonificaciones, pues mejor. La Vuelta no será una competición entre nosotros, hay buen rollo en el equipo, somos amigos. Sé que tengo una gran ocasión, una oportunidad única, un momento especial. Quiero hacerlo bien", explicó el líder de la Vuelta.

Vingegaard: "Me encantaría ver a Kuss ganar esta Vuelta"

Por su parte, Jonas Vingegaard sorprendió con sus declaraciones posteriores a la etapa asegurando que le gustaría que su compañero estadounidense Sepp Kuss ganara la Vuelta.

"La victoria de hoy era nuestro principal objetivo para mantener la situación de los 3 primeros en la general. Creo que todo salió como queríamos y podemos estar contentos con todo. Para ser honesto, todavía estoy feliz de que Sepp esté con la camiseta roja. Para ser sincero, espero que Kuss conserve la roja. Me encantaría verlo ganar esta Vuelta a España", indicó el doble ganador del Tour de Francia.