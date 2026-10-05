Muere el exciclista Ángel Arroyo Lanchas a los 70 años

Luto en el ciclismo español tras confirmarse la muerte de Ángel Arroyo Lanchas, exciclista y subcampeón del Tour de Francia en 1983. Nacido el 2 de agosto de 1956 en El Barraco (Ávila), el exciclista abulense fue uno de los pioneros del ciclismo español, justo antes de la irrupción de Perico Delgado y Miguel Indurain. Ángel Arroyo Lanchas fallecía este domingo a los 70 años, después de dos semanas ingresado afrontando una grave enfermedad detectada hace medio año.

Arroyo fue uno de los grandes referentes del ciclismo español de la década de los años ochenta y logró terminar segundo en el Tour de Francia de 1983. Un año antes se adjudicó la Vuelta Ciclista a España, pero días después fue descalificado tras dar positivo en un control antidopaje en la decimoséptima etapa y penalizado con diez minutos, lo que le situó en el decimotercer lugar de la clasificación general. Arroyo siempre negó haberse dopado.

En la siguiente temporada, Arroyo logró finalizar segundo en el Tour de Francia de 1983, siendo solo superado por el francés Laurent Fignon.

La retirada del corredor abulense del ciclismo profesional tuvo lugar en el año 1989, contribuyendo al inicio de una etapa dorada para el ciclismo español de la mano de 'Perico' Delgado, Miguel Induráin o Alberto Contador, posteriormente.

Tras conocer su fallecimiento en la capital abulense este domingo, el Ayuntamiento de Ávila ha lamentado la pérdida de Ángel Arroyo, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y allegados del ciclista, cuya capilla ardiente se instalará este mismo lunes, al mediodía, en el palacio de Superunda, donde también se instaló la del mítico Julio Jiménez, en junio de 2022.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha lamentado, en nombre de toda la Corporación municipal y de la ciudad, el fallecimiento de quien estuvo en activo durante una década, "convirtiéndose en un referente en el mundo del ciclismo abulense y nacional". Asimismo, ha decretado dos días de luto oficial, durante los cuales la bandera de la ciudad ondeará a media asta.