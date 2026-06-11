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Piden más de un millón de euros en la reventa por las entradas de la final del Mundial

Las entradas para la fase de grupos comenzaron costando 60 dólares y ahora podrían costar hasta 600 dólares.

Todo listo para la inauguración del Mundial

Piden más de un millón de euros en la reventa por las entradas de la final del Mundial | Antena 3 Noticias

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Pablo Caminero
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Donald Trump ha declarado que “es el Mundial más exitoso de la historia. Me han dicho que nunca habían vendido tantas entradas tan rápido”. Sin embargo, esa es justo una de las mayores quejas de los aficionados, el precio de las entradas. Para intentar paliarlo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, realizó un sorteo para que hasta 1.000 neoyorquinos pudieran comprar entradas a 50 dólares para todos los partidos que se disputen en Nueva York y Nueva Jersey.

La FIFA impone los precios de las entradas para los partidos sin delegar en organizaciones locales. Además, este año han estrenado el sistema de precios dinámico. De esta manera, los precios pueden variar al inicio de cada fase de venta en función de la demanda. El coste para ver un partido podría variar según el momento en el que un aficionado decida comprar sus entradas.

Según BBC Mundo, los precios de las entradas para la final han subido un 38% durante la fase de venta abierta en comparación con los precios establecidos en el lanzamiento en diciembre.

La reventa está permitida en Estados Unidos y la FIFA ha abierto una plataforma para facilitar el proceso. Sin embargo, podría provocar que los precios se encarezcan todavía un poco más, ya que cobra un 15% de comisión tanto al vendedor como al comprador. Actualmente, el precio mínimo de una entrada para la final en esta plataforma es de 9.805 dólares.

Gianni Infantino, al ser preguntado por el precio de las entradas que tanto pregunta a los aficionados, respondió que “si estamos haciendo algo mal, todos en Norteamérica están haciendo mal”, haciendo referencia al precio de otros deportes que se disputan en Estados Unidos.

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