Enric Mas, admite su culpa tras salir del top 10 de la general: "Tenía que estar en la fuga"

El Movistar Team no tuvo un gran día en esta 16ª etapa del Tour de Francia. Los corredores del conjunto navarro vieron como su líder, Enric Mas, cedía en las rampas del Mur de Péguère hasta llegar a perder 2 minutos y 47 segundos con respecto a Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Geraint Thomas y Nairo Quintana.

Ni siquiera el hundimiento de Romain Bardet fue una noticia positiva para el mallorquín, al que apenas recortó menos de un minuto. La presencia de Aleksandr Vlasov en la fuga del día fue el detonante de la caída del balear. El ruso recuperó hasta 7 minutos respecto a al líder del Movistar.

Y eso que Mas estuvo valiente. El ciclista español aprovechó la poca vigilancia sobre él para atacar en el Port de Lers, pero las fuerzas no le acompañaron. Poco a poco, fue cediendo hasta volver al grupo principal y, más tarde, quedar descolgado.

"Me he quedado encerrado cuando se ha formado la fuga"

El balear reconoció la culpa y explicó que el plan era "estar en la fuga", pero se vio bloqueado y no pudo saltar para unirse al resto de integrantes de la numerosa escapada. "Tenía que haber estado en la fuga. Me he quedado encerrado cuando se ha formado. Culpa mía y de nadie más", explicó.

"Lo hemos intentado luego con el equipo, aunque no ha salido bien; luego en el final debería haber estado más adelante", añadió sobre su infructuoso ataque en Lers.

Tampoco tuvo suerte su compañero estadounidense Matteo Jorgenson, que peleó la victoria hasta el final y no pudo alcanzar a un Hugo Houle que celebró un emotivo triunfo.