Mari Parker, una británica de 72 años, se ha convertido en la nueva heroína del Reino Unido después de trascender el modo en el que se enfrentó a un ladrón de 23 años para impedir que se llevara la bicicleta de un niño de 13 años.

El 'Daily Mail' explica como Mari Parker, que regenta una tienda de objetos de segunda mano y antigüedades en Barnsley (Reino Unido), sospechó cuando el ladrón llevó la bici robada a su tienda para venderla.

La anciana había visto esa misma MTB en un post del niño de Facebook en el que denunciaba su desaparición. El ladrón le pedía 150 libras por la bicicleta, cunado en la publicación se valoraba en 1.200.

De esta forma y con gran inteligencia, Mari Parker pidió al ladrón que esperara a que llegara su hijo para valorar la MTB.

Cuando su hijo llegó, le comunicaron al ladrón que no se la iban a devolver y llamaron al chico que la había perdido para que viniera a buscarla. Sin embargo, el ladrón entró de nuevo en la tienda y pidió una compensación aprovechando que el hijo de Mari se había ido al transcurrir unas horas.

Fue en ese momento cuando llegó la heróica intervención de esta británica de 72 años. No lo dudo y agarró el manillar, impidiendo que el ladrón se llevara la bicicleta.

"Sabía que el chico estaba viniendo a por su bici y no podía decirle que no la tenía. No tuve tiempo para pensar en nada. Podía haberme pegado", explica Mari.

La anciana cuenta también como la policía detuvo al ladrón al día siguiente, pero acabó soltándole al no haber "cargos contra él". "Fue frustrante", explica Mari.