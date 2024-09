Cástor Fantoba, doble bronce en el Mundial de vuelo acrobático, consolida su leyenda en este deporte

Cástor Fantoba agranda su legado en el vuelo acrobático tras convertirse en el español con más medallas en este deporte, el navarro ha conseguido sumar dos medallas de bronce en las modalidades de Freestyle y Clásico en la 32 edición del Campeonato del Mundo de Vuelo Acrobático celebrado en Zamosc, Polonia. Con estos dos podios, la suma de sus medallas asciende a un total de 53 medallas en su trayectoria deportiva.

A raíz de este logro, Antena 3 Deportes ha hablado con él para repasar todos sus triunfos en esta disciplina área. "Tengo muchos campeonatos de España y de Europa, podios en Mundiales, pero sin duda se me está resistiendo el Mundial, quiero ser campeón del Mundo", reconoce entre risas.

Las claves para dedicarte al vuelo acrobático

"Como cualquier otro deporte de menare profesional, tenemos que estar motivados, dedicación a tiempo completo, tener muy claros los objetivos. Mucha disciplina y mucho trabajo, al final no hay tanta diferencia con otros deportes", explica Cástor.

"Hay que tener una forma física lo mejor posible, evidentemente alimentación... El problema es que yo ya no estoy igual a los 58 años que cuando tenía 28, entonces tienes que ir compensando ese crecimiento técnico que tienes cada año e intentar retrasar lo máximo posible la degradación física que tienes con mucho entrenamiento. De esa manera, con una buena alimentación puedes llevarlo bien", cuenta a Antena 3 Deportes.

"De esto no se puede vivir"

A pesar de que el vuelo acrobático es su pasión, Cástor tiene claro que no se puede vivir únicamente de ello. "Aparte de entrenar, tenemos que trabajar porque esto no da para vivir, con lo cual no somos profesionales, no podemos dedicarnos al 100% a esto", reconoce.

No piensa en la retirada

A sus 58 años todavía tiene ganas de seguir haciendo magia en el cielo y no piensa en dejar su pasión. " Es curioso pero cada año aprendo algo nuevo, mejoras técnicamente. Yo todavía sigo descubriendo maniobras, cosas que hacer con el avión que antes no sabía o perfeccionó las acrobacias que antes me eran muy difíciles y ahora me son mucho más fáciles", cuenta.

"Yo creo que mientras tenga resultados y esté motivado para competir, va bien. El día que ya vea que no, que el camino va hacia abajo, va en retroceso, ese día dejaré a los siguientes que ocupen nuestro sitio", concluye.

