Ilia Topuria amenaza el 'reinado' de Cristiano Ronaldo: "No tengo ninguna duda"

Ilia Topuria sigue subido en la nube tras proclamarse campeón de la UFC el pasado mes de febrero al imponerse al australiano Alexander Volkanovski con un brutal KO en el segundo asalto.

El ya nacionalizado español ha pasado de ser una promesa y una persona relativamente conocida a protagonizar portadas, ir a programas de televisión día sí y día también, además de codearse con estrellas del deporte mundial. Pues bien, ahora, un siempre natural y sincero Topuria se ha atrevido a hacer un pronóstico de cara a 2025 que involucra directamente a Cristiano Ronaldo.

"En 2025 seré el deportista mejor pagado del mundo"

"No tengo ninguna duda de que en 2025 seré el deportista mejor pagado del mundo", dijo el luchador nacido en Alemania en el podcast de 'Webpositer'.

Topuria, tras soltar el pronóstico, preguntó al entrevistador quién había sido el deportista mejor pagado en 2023, y este respondió Cristiano Ronaldo y la cifra que se había embolsado el portugués: "Por ahí estaré", concluyó el campeón.

Ronaldo lo fue en 2023: 275 millones de euros

En 2023 fue el futbolista luso el deportista que más ingresos consiguió entre contrato y patrocinios, la estrella del Al Nassr generó 275 millones de euros, según un estudio de Sportico.

No obstante, no es ninguna locura pensar que Topuria puede generar, al menos, una cantidad que podría acercarse a la del ex del Madrid. Si tenemos en cuenta lo que se puede embolsar con la o las peleas que acepte para defender el título, patrocinios y simples ingresos de publicaciones en redes sociales puede competir con grandes estrellas del deporte, aunque es verdad que el jugador de 39 años lleva mucho tiempo jugando en otra liga y es un atractivo para la mayoría de marcas y diferentes patrocinios.

Topuria y una posible pelea con Holloway

Por otra parte, el luchador de 27 años se pronunció hace pocas horas en sus redes sociales para referirse a rumores y posibles combates del futuro: "Nunca rechacé la revancha con Alex (Volkanovski) porque UFC nunca me ofreció esta pelea. Como he dicho muchas veces antes, seré el primero en noquear a Holloway. Mantengamos esto simple: ¿Quieres pelear? Si la respuesta es sí, no hay nada más que discutir. Trae mi cinturón y tu almohada", dijo, a lo que Max respondió: "Hermano, tú eres el que hace esto difícil. Te "traeré el cinturón" The Bitching Mother Fcker. Ahora lo único que estás haciendo es juntar palabras. Estás en espiral".

La pelea entre Topuria y Holloway que tan clara parecía hace semanas ya no lo es tanto, y todo parece que es porque el estadounidense no quiere poner en juego su cinturón BMF: "Lo único que hace relevante una pelea con Holloway es el BMF, si no lo pone antes le doy una oportunidad por la revancha a Alexander Volkanovski o antes pelearía con Brian Ortega, que estuvo mucho más cerca de finalizar a Volkanovski en una pelea que Max Holloway en tres. Ortega siempre pone la cara, ha ganado su último combate y tiene varias victorias buenas", aclaró Topuria en una entrevista.

Lo que parece que sucederá sí o sí será un combate del propio Ilia en el nuevo Santiago Bernabéu a principios de 2025, eso sí, no se conoce la fecha ni el rival, cuestión de tiempo: "Pasará seguro", aclaró hace semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com