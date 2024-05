El ataque de Conor McGregor a Ilia Topuria: "¿Es georgiano o español? En mi opinión, no es un campeón"

Conor McGregor, una de las mayores leyendas de las artes marciales mixtas y primer luchador de la historia en ser doble campeón del Ultimate Fighting Championship (UFC), hace tiempo que es más noticia por sus bravuconadas y polémicos mensajes que por sus actuaciones dentro del octógono. A la espera de su esperado regreso el próximo 29 de junio ante Michael Chandler en el evento UFC 303 en el en T-Mobile Arena de Las Vegas, el luchador irlandés sigue haciendo amigos y se ha despachado sin pelos en la lengua contra Ilia Topuria, actual campeón del peso pluma.

"Que se joda Topuria. Me importa un carajo. Me recuerda a un Artem Lobov retrasado. Creo que Holloway lo destroza. Topuria, en mi opinión, no es un campeón. Quizá tenga un cinturón, pero para mí es un cinturón sin importancia mientras lo tenga él. No siento ninguna atracción hacia él. ¿Es georgiano o es español? No sé lo que es, ni siquiera sé de dónde es", indicó McGregor en un stream.

"¿El atleta mejor pagado en 2025? No seas estúpido, muchacho", añadió el excampeón del peso ligero y peso pluma de la UFC. Pero Topuria no fue el único objetivo de las críticas de McGregor, quien también cargo contra Poirier, O'Malley, Kamaru Usman, Makhachev, Volkanovski o Khabib.

"Le debe todo al gobierno ruso. Tiene dos eventos principales de UFC y le debe dinero al gobierno. Rata escurridiza que le debe dinero al gobierno ruso. Le daré la bienvenida nuevamente al juego de lucha del que huyó", aseguró el irlandés sobre Khabib.

"¿Volkanovski? Que le jodan a él también, le habría arrancado la cabeza de los hombros a patadas", apuntó el irlandés sobre el peleador australiano.

McGregor, la gran leyenda de la UFC

Conor McGregor, nacido en Dublín el 14 de julio de 1988, ostenta un balance de 22 victorias y seis derrotas en su carrera a lo largo de la UFC. El luchador irlandés logró el cinturón del peso pluma tras noquear en tan solo 13 segundos a José Aldo en el evento UFC 194, celebrado el 12 de diciembre de 2015. Un año después, el 12 de noviembre de 2016, McGregor noquea a Eddie Alvarez en el evento UFC 205 y se enfunda el cinturón del peso ligero.

Dos años después, el 6 de octubre de 2018, McGregor y Khabib Nurmagomedov protagonizaron uno de los combates más esperados y recordados de la historia de la UFC, en el que el peleador ruso sometió al irlandés con una llave en el cuello.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com