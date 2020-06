Black Avalon y Red Amethys, los gemelos enmascarados del Wrestling: "Cuando esto pase, te partiré la cara"

Combaten sobre el ring. Son los gemelos enmascarados: se hacen llamar 'Black Avalon' y 'Red Amethys'. Se quieren mucho pero, sobre el cuadrilátero, no se conocen. Les separan diez mil kilómetros, pero les une la lucha: uno vive en España y el otro, en Japón. Como tantos hermanos, de pequeños jugaban a pelearse. Años después, se han visto las máscaras sobre la lona como luchadores de Wrestling.

"En Inglaterra me dio un golpecillo que me tocó un poco en la mandíbula, y en ese momento me quedé K.O., no sabía dónde estaba", cuenta Fernando. En España, la película fue el revés y ganó fue él quien venció a Francisco: "Se golpeó con la esquina del ring y no era capaz de levantarse.

Francisco gana lo justo para vivir de la lucha en Japón. Fernando, en Madrid, lo tiene más complicado, ya que estas peleas en España no están pagadas: "La gente está acostumbrada a no pagar; me dicen, 'te pagamos con promoción'. Claro, tengo otro trabajo", reconoce. En Japón, 'Black Avalon' sí que vive de la lucha: "Me da para pagar el alquiler de la casa, el teléfono y el transporte público".

Un tatuaje les conecta

Por lejos que estén, un espectacular tatuaje les mantiene conectados: "El tigre y el dragón son los animales con más fuerza y sabiduría. Cuando pegamos las espaldas, los detalles que tiene mi tatuaje continúan en el suyo y los suyos en el mío".

Tal es su pasión por la cultura asiática, que entre ellos hablan en japonés: "Cuando esto pase, iré a partirte la cara", anuncia Fernando en España. Y Francisco recoge el guante en Japón: "Si vas a venir, entrena abien primero". Y eso que nacieron en Venezuela y crecieron en España.