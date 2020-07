Bianca Williams y Ricardo dos Santos cuentan el episodio racista con la policía de Londres: "Les dije que no estábamos haciendo nada malo"

Bianca Williams es una de las mejores atletas del Reino Unido, pero eso no le salvó del intolerable trato racista de unos agentes de policía contra ella y su marido, mientras viajaban en su coche con su bebé de tres meses.

"Tan pronto como vi a Ricardo siendo esposado y puesto contra la pared, abrí la puerta del coche para decir que no estábamos haciendo nada malo", explica Bianca.

"Cuando me sacaron del coche, me dijeron que olía a marihuana. Es curioso porque jamás he fumado en mi vida. Jamás he tenido marihuana, jamás he tomado drogas", relata Ricardo.

"Las dos mujeres agentes vinieron hacía mí y me sacaron del coche agarrándome del brazo. El instinto materno te dice que no puedes dejar a tu hijo. Me dijeron que buscaban armas y drogas", relata Bianca.

Ahora, Bianca y su marido han decidido denunciar el trato de estos agentes, al considerarlo un abuso y un episodio racista. Tanto Williams como Dos Santos fueron esposados durante casi una hora, mientras su hijo se quedaba en el coche y la atleta gritaba al no poder atender a su pequeño.