Víctor Claver ficha por el Lokomotiv Kuban ruso

De esta manera, el ex jugador de los Portland Trail Blazers de la NBA conseguirá así su objetivo disputar la próxima edición de la Euroliga. En un principio, Claver llegó a un acuerdo con el Laboral Kutxa, que también participa en la máxima competición del baloncesto europeo, pero el Valencia Basket, que posee sus derechos en la ACB, igualó la propuesta alavesa.

El jugador no descarta en un futuro regresar al club de la Fonteta, pero en estos momentos daba prioridad a jugar la Euroliga, algo que su antiguo equipo no puede ofrecerle. Como Claver no quería fichar ahora por el Valencia, que se negaba a ceder gratis sus derechos, y el Baskonia no se mostró dispuesto a pagar por ellos, el jugador buscó una opción fuera de la ACB y en pocos días ha cerrado un acuerdo con el Kuban.

Vuelta a Rusia

Tras este movimiento, el Valencia conserva sus derechos en la ACB pero tendrá que buscar un 'jugador de formación local' para cerrar su plantilla. De hecho, la idea del club era contratar a un 'cupo' cuya misión sería ayudar en los entrenamientos más que entrar en la rotación y sólo cambió de idea al surgir la opción de Claver y para evitar que fichara gratis por el Baskonia.

Para Claver su fichaje por el Kuban, que al no superar las pruebas médicas el estadounidense Brian Randle necesitaba un ala-pívot, supondrá regresar a Rusia pues tras salir de la NBA acabó la pasada campaña en el Khimki.