Tacko Fall, el universitario de 2,29 con la peor mecánica de tiro de la historia

Tacko Fall es un joven jugador de baloncesto senegalés de 21 años que sufre en cada visita que hace a la línea de tiros libres. Actualmente, milita en los UCF Knights de la NCAA, donde está realizando su cuarta temporada.

Sus 2,29 de altura llaman la atención de muchos, pero también lo hace su extraña manera de tirar los tiros libres. Un vídeo de dos de esos lanzamientos, realizados durante un partido contra Kentucky, se han hecho virales.

Tacko Fall looks like he has been getting shooting lessons from Ben Simmons😂 pic.twitter.com/OJRjY2W3WW