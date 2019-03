Sergio Llull: "No cierro la puerta a la NBA, pero ahora estoy centrado en el Madrid"

Sergio Llull, alero del Real Madrid, pasó por los micrófnos de 'El Transistor' y dejaó la puerta abierta a la NBA. "Es algo que está ahí. Madrid es el lugar en el que quiero estar porque es donde soy feliz", explicó Llull.

El '23' blanco, que se casa el próximo 1 julio, bromeó con José Ramón de la Morena sobre la dificultad que tienen los preparativos de organizar una boda. Reconoce que "he delegado en las chicas muchas cosas, pero en mi boda habrá tres o cuatro ideas mías que serán muy interesantes". También, asegura que "iré más nervioso con el chaqué que el día de la posible final de la 'Final Four'".

Llull señaló que esta semana es muy intensa, en la que "te juegas todo en dos partidos en una competición muy especial". Además, considera que "es más fácil la final de la Champions para los del fútbol que para nosotros la Final Four, ya que son dos partidos".

E jugador blanco reconoció que "este año ha sido el mejor porque me han salido muy las cosas y eso lo he notado por la calles". De todos modos, dijo que "siempre espero que el mejor Llull esté por llegar" y "espero mantener esa buena racha en las últimas posesiones"

Preguntado por la posibilidad de que Luka Doncic sea algún día una estrella en la NBA, Llull tiene claro que "si Luka quiere jugar en la NBA, será una estrella allí sin ninguna duda".

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Sergio LLull negó que se haya alegrado en algún momento de esta temporada por las derrotas del Barcelona.

"Desde pequeño he sido muy madridista pero nunca me he alegrado por las derrotas del Barça". Además, consideró a Piqué "más como un showman que como un provocador".

En su intervención en Onda Cero, Llull se declaró admirador absoluto de Zinedine Zidane, que "sin duda es lo mejor que he visto en un campo de fútbol".

También, se definió como "admirador de Lebron James", antes incluso que Michael Jordan, que son jugadores que también lucieron el '23'. Por otro lado, destaca a Nadal como "uno de los mejores deportistas españoles de la historia".