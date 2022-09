Rudy Fernández, a Scariolo: "Gracias, lo que has hecho con este equipo es increíble"

Fin de fiesta y por todo lo alto en el WiZink Center. Miles de aficionados han rendido homenaje a las selección española de baloncesto en el centro de Madrid, un día después de que los de Scariolo conquistarán el cuarto Eurobasket de la historia del baloncesto español.

Una gesta que ya es historia del deporte español y mundial, un hito impensable hace un mes y que alarga la hegemonía de España en el baloncesto europeo.

El propio Sergio Scariolo admitía, unos minutos antes de poner rumbo al WiZink Center, que ni ellos lo esperaban. Rudy Fernández, el capitán de este equipo ya histórico, agradeció al cuerpo técnico y a sus compañeros el esfuerzo realizado y lo logrado en el Europeo de Berlín.

Rudy Fernández se rinde a Scariolo y sus compañeros: "Me han hecho disfrutar como si tuviera 20 años"

"Gracias a Scariolo porque hemos vivido de todo y lo que has hecho con este equipo es increíble. Y gracias a cada uno de estos tíos porque me han hecho disfrutar como si tuviera 20 años. Gracias Willy y Lorenzo por el compromiso... y así con cada uno de los jugadores", ha asegurado Rudy Fernández.

Sergio Scariolo, seleccionador nacional, ha tenido unas breves pero emotivas palabras ante la afición española.

"¿Os acordáis de la película 'En busca de la felicidad'? No dejéis nunca que alguien os diga que no puedes hacer algo", ha indicado Scariolo.

Willy Hernangómez, animado al grito de 'MVP', se quiso acordar "de toda la gente que ha estado en las 'ventanas' y que forman parte de este equipo" y se mostró "muy feliz de formar parte de este grupo".

"Sobre todo quiero agradecer a Sergio por todo lo que me ha exprimido y las broncas que me han caído, y las que me quedan", remarcó el pívot sobre el seleccionador.

Lorenzo Brown, también muy ovacionado, lo intentó sin demasiado éxito con el castellano, y Juancho Hernangómez, estelar en la final ante Francia, recordó, con la voz ya muy 'tocada', que le dijo a Jaime Fernández que estuviese "tranquilo porque van a entrar todas".

"A veces la vida parece una película, pero esta es mejor, esta es de verdad", aseguró en relación a su papel protagonista en la película 'Garra' de Adam Sandler.