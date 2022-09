Sergio Scariolo: "Es una bonita sorpresa y una fantástica historia del deporte"

Los jugadores de la selección española de baloncesto han llegado este mediodía a Madrid tras conquistar anoche en Berlín su cuarto Eurobasket. Un gesta que ha sorprendido a todos, incluso al equipo de Scariolo.

El seleccionador nacional ha reconocido que ni ellos se esperaban este final tras llegar al Eurobasket en el puesto 8 de entre los equipos del Europeo.

"En el deporte ya es muy, muy raro que un deportista, un atleta o un equipo en una competición de altísimo nivel parta del puesto 8 en las previsiones y termine en el puesto 1. Es algo muy raro, pero a veces pasa", reconoció Scariolo.

"Ha sido un viaje muy bonito, lleno de ilusión y esperanza. Lo más inteligente y eficaz ha sido concentrarnos en el día a día y en hacer bien la convivencia. Reconocemos que no nos imaginábamos que el punto de llegada iba a ser este porque no éramos los favoritos, estábamos en el puesto ocho de los favoritos pero hemos llegado al uno", explicó Sergio Scariolo.

"Hemos hecho bien nuestro trabajo, con un gran espíritu competitivo. Gracias también al trabajo de mucha gente", ensalzó Scariolo sobre el trabajo realizado antes y durante el Eurobasket.

"No veo este campeonato como especialmente mío"

"Hay muchos equipos que pueden tener a grandes jugadores, pero nuestro equipo se caracteriza por jugar en equipo. Saber qué es lo que podemos hacer bien. También cada uno sabía cuál era su rol", ha detallado Scariolo.

El seleccionador nacional se ha quitado peso en el éxito de España, pese a sus grandes planteamientos ante Alemania o Francia.

"No veo este campeonato como especialmente mío. Lo he vivido como una especie de tener mejores sensaciones porque las cosas funcionaban, pero no tengo necesidad de reivindicarme sobre el papel que he tenido en este EuroBasket", indicó Scariolo.

"Si quieres dedicarte a esta profesión de entrenador, estás condenado a que te juzguen personas que no tengan datos para juzgarte", ha afirmado el seleccionador nacional.

"El ganar el EuroBasket nos parece lo más, quizás sea el más inesperado. Si le preguntas a Rudy quizás te lo pueda decir, pero recuerdo cuánto esfuerzo, trabajo y dificultades han tenido los anteriores. No te puedo decir un ránking de campeonatos", ha concluido Scariolo.