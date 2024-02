Ricky Rubio: "Desarrollé un estrés crónico y tenía que regularlo"

Ricky Rubio ha sido presentado este lunes como jugador del Barcelona y ha reconocido el complicado y duro proceso que ha pasado en el último medio año, cuando los problemas de salud mental le obligaron a retirarse del baloncesto profesional.

"Desarrollé un estrés crónico y tenía que regularlo. Nunca le puse una etiqueta de ansiedad o trastorno. Tuve síntomas de problemas de salud mental, pero quise entender el motivo. Había un factor interno, por la forma de pensar que tengo. Pensaba que era así, pero era por mi forma de pensar. Mi psicóloga me ayudó a cuidarme a mi mismo", ha explicado Ricky Rubio.

"El baloncesto se había acabado. Pero trabajé para volver y espero que ayude a la gente que lo está pasando mal. Ha sido un momento difícil, he estado en la oscuridad, pero de eso se sale", ha indicado el base de El Masnou.

Ricky Rubio, acompañado por el presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, y el director responsable de la sección de baloncesto, Josep Cubells, ha admitido que nunca se planteó si iba a regresar o a retirarse.

"Cuando te vas nunca piensas si volverás, la vida es imprevisible y te cambia los planes. ¿Retirarme? Acabo de comenzar una etapa nueva y lo único que pienso es año a año. Estoy muy ilusionado", ha confesado Ricky Rubio.

El base español ha explicado que el contrato con el Barcelona solo es para este año y no ha querido ponerse metas más allá del verano.

"El contrato solo es para este año. Estoy comprometido al 100% y si el problema vuelve, habría que parar. Ojalá que no y no tengamos que llevar esa decisión, porque vengo a ayudar a todos", aseguró Ricky Rubio.

"El jugador se había comido a la persona, no sabía muy bien quién era"

"Me tomé el regreso como un juego. Tuve sensaciones raras, porque normalmente jugamos automatizados y pensamos en el día de partido, el entrenamiento pasa... y pensamos en el resultado final cuando ya pasó el partido. No disfrutas y ahora voy jugando. Para estar bien y el vestuario me trató como uno más, lo que me ayudó. Era una situación especial, pero me trataron como uno más y en el mundo profesional, en el que hay egos y factores influyentes, puede no ocurrir", analizó Ricky Rubio.

"El miedo es relativo, cada uno lo sufre de una forma. El jugador se había comido a la persona, no sabía muy bien quién era. Debemos relativizar el prepararnos para el miedo. Nos vamos a extremos, hay muchos grises y estoy aprendiendo a dibujar en gris. Para mi el baloncesto se había acabado, la persona no estaba y tenía que dejar de mandar el jugador. Debo trabajar, pero hay cosas en las que he conseguido separar. Desde los 14 años llevaba siendo jugador y ahora he conseguido construirme desde fuera", apuntó el jugador catalán.

"Cuando lo dejé me sentí la persona más cobarde del mundo. No podía ser que después de tanto tiempo estuviera así. Pero viéndolo con perspectiva pensé en mi, el problema era más allá del baloncesto. Era mi persona y debía darme un tiempo", explicó Ricky Rubio.

"El proceso es una montaña rusa. Ahora sí, ahora no. Pero había una base sólida, entendiendo cómo funciona la mente y tomádomelo como un juego. No sé si alguien se enfadará, pero el baloncesto es un juego. Pensamos que es a vida a muerte, perder un partido... pero realmente los resultados salen por el trabajo y el talento", indicó Rubio.

Por último, el jugador español cree que el hablar de salud mental ya es una victoria "para la sociedad".

"La ayuda es clave. Hablar de ello es una victoria para la sociedad, algo que llegó a la NBA con jugadores como Kevin Love o DeMar DeRozan. Pero puedes ayudar a la gente. Todos en algún momento necesitamos ayuda", concluyó Ricky Rubio.

