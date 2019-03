El Real Madrid gana a un combativo UCAM Murcia y se pone 1-0 en la serie

El Real Madrid sufrió mucho más de lo esperado para conseguir el primer punto del playoff ante el UCAM Murcia, por 107-103, y lo hizo gracias a los Sergios, Rodríguez y Llull, y a Jaycee Carroll. Con un Facundo Campazzo desatado comenzó el UCAM Murcia su asalto a la cancha madridista. Con el base argentino y con el pívot brasileño Vitor Faverani dominando bajo los aros. El Madrid salió con falta de concentración y con falta de defensa y el marcador comenzó a demostrárselo, 13-19 (min. 6.40).

El UCAM se puso +14

El tiempo muerto de Pablo Laso no se hizo esperar, aunque no obtuvo ningún resultado positivo hasta los últimos treinta segundos, cuando apareció la defensa siquiera para que la ventaja murciana no se disparara más, 21-28 al final del primer cuarto.

El Madrid salió mal al segundo cuarto y recibió un parcial de 0-7 en apenas minuto y medio, 21-35. En ese momento se encendieron las alarmas. Y el Madrid por fin despertó de su letargo. Jaycee Carroll fue el encargado de la reanimación con sus triples, claro.

En tres minutos desatados, el Madrid culminó un parcial de 17-4 desde el 21-35 al 38-39. Pero de nuevo volvió a pararse y el equipo universitario consiguió dar otra vuelta a la tortilla con otro parcial de 0-8, gracias a la inspiración de José Ángel Antelo desde el triple (tres sin fallo). Ahora un 38-47 (min.16,30). Hasta que los equipos se marcharon a vestuarios, el Madrid fue recortando la ventaja y gracias a dos canastas del mexicano Gustavo Ayón consiguió primero empatar el partido a 47 y luego alcanzar el descanso con empate a 49.

Con el susto en el cuerpo. El Real Madrid decidió echar el freno de mano al partido e hizo toda una declaración de intenciones en la primera jugada ofensiva del UCAM Murcia al no permitirle lanzar a canasta en los 24 segundos de posesión. Si a eso le añadimos la aparición de Sergio Llull con cinco puntos seguidos, el Real Madrid volvió a números azules en el marcador después de muchos minutos, 55-49 (min.22,20). El cuarto triple sin fallo de Antelo (55-52) sirvió para que el equipo murciano siguiera enganchado al partido en esos momentos delicados.

Jonas Maciulis siguió con su labor de zapa en el poste bajo superando a Rojas, Benite y Kelati y sembrando dudas en la defensa del rival. Aunque Campazzo, con un triple, devolvió la igualdad al marcador, 59-59 (min.24,30). Y Kelati, segundos después, puso el 59-61 en el luminoso. A estas alturas de partido, los fallos de Ayón desde el tiro libre (1 de 7) pesaban relativamente y menos si la conexión con los bases le permitían firmar un 5 de 5 en tiros de 2 para un 69-64 (min. 27,30).

El 'Increíble Llull' lideraba el arreón blanco

Otro estiró anotador de Llull, autor de 17 puntos en este tercer periodo, permitió al Real Madrid afrontar los últimos diez minutos con otra cara, 79-70. Un 7-2 de entrada en el último periodo, 86-72, aclaró definitivamente el panorama del partido. El UCAM comenzó a dar muestras de debilidad cuando sus hombres claves, por el cansancio y las personales, bajaron su rendimiento.

El Real Madrid acabó ganando por 107-103 (marcador sin prórroga), anotándose el primer punto del playoff e infligiendo la decimonovena derrota al Murcia en sus 19 visitas a Madrid. Pero sufrió hasta el final, con Campazzo tirando tres tiros libres para empatar el partido a 103 (falló uno), y recibió un serio aviso para el segundo partido, el domingo en Murcia.