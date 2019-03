Popovich estalla contra Pachulia por su acción sobre Leonard: "Fue un acto antinatural que se prohibió hace años"

"¿Queréis saber cómo nos sentimos? Estamos jugador contra el mejor equipo de la liga, hemos hecho una gran temporada, jugando muy bien en Playoffs y Kawhi se tiene que ir de esta manera. Así es como nos sentimos". Monumental enfado de Gregg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, por la lesión de Kawhi Leonard ante los Warriors.

Los hechos ocurrieron durante el primer partido de su serie en los Playoffs, en la que Zaza Pachulia punteó un tiro de Leonard y dejó su pierna para que Leonard cayese sobre ella y se doblase el tobillo. Esa acción ha hecho que Leonard no esté disponible para el segundo partido, hecho que no ha gustado nada a 'Pops'.

Además, recordó otra jugada que Pachulia hizo sobre Kawhi: "La jugada que Pachulia cogió a Leonard del brazo pudo rompérselo, pregunten a David West, su compañero ahora. Ahora piensen en esa historia y lo que ha pasado ahora, fue un acto totalmente antinatural que se prohibió hace años".

