Pau Gasol: "Me sorprende la manera en la que el Madrid ha tratado a Laso"

El mejor jugador de baloncesto español de la historia ha cumplido 42 años esta semana y tras una semana en la que como cada año ha estado en su Fundación, ha querido hablar con los medios de comunicación de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto en nuestro país.

El catalán dijo adiós al deporte de su vida hace un año con la camiseta del Barcelona, donde todo empezó, y se despidió a lo grande, ganando una Liga al Madrid. Ahora, ya fuera de las pistas, dedica gran parte de su tiempo a labores sociales, como su Fundación.

Hace varios días el Real Madrid decidió 'despedir' a Pablo Laso, uno de los mejores entrenadores de su historia, alegando que no quería poner en peligro la salud del técnico vasco después del infarto que sufrió en la eliminatoria de Playoffs ante el Baskonia.

"Me sorprenden las formas del Madrid, seguro que se nos escapa algo"

Pau ha querido valorar la decisión del club blanco: "Me han sorprendido mucho las formas del Real Madrid. Hay cosas que se nos escapan y el Madrid es libre de hacer lo que considere, pero sí que sorprende la manera en la que se ha tratado a un entrenador que les ha dado tanto", ha explicado.

En pie está una opción de que retiren la camiseta de Pau en los Ángeles Lakers, franquicia en la que ganó dos anillos junto a su gran amigo Kobe Bryant: "La ceremonia podría ser ya la próxima temporada. He hablado con la franquicia y la familia Buss y estamos todos muy emocionados. Es difícil anticipar un momento así. Si llega, serán demasiadas emociones, me costará mucho controlarme. Me emociona mucho que se pueda hacer realidad".