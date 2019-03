Pau Gasol quiere un contrato más largo con los Spurs: rechaza su opción de jugador de renovar un año más

El futuro de Pau Gasol es una incógnita, pero el de Sant Boi ya ha movido ficha. El ala-pívot ha rechazado ejercer la cláusula de su contrato para renovar un año más con San Antonio Spurs, pudiendo así firmar un contrato más largo con los texanos y, presumiblemente, por menos dinero al año.

Este movimiento será un respiro para el equipo dirigido por Gregg Popovich, que tendrá los 16 millones de Gasol para traer a algún jugador con el que competir con los Golden State Warriors la próxima temporada.

Gasol, cerca de cumplir los 37 años, podría estar más cerca de firmar el que sería el último contrato de su carrera y retirarse en una de las franquicias con más éxito en la historia moderna de la NBA. Estaría dispuesto a recibir un menor salario con tal de pelear una última vez por un anillo de campeón.

