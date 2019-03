Pablo Laso: "La vuelta de Zidane me da esperanza"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, le deseó "la mejor de las suertes como entrenador" a Zinedine Zidane y comentó que a él, como a muchos aficionados, su vuelta le da "esperanza", para añadir a continuación que "de esperanza no se vive".

"A Zidane le deseo la mejor de las suertes como entrenador. Entiendo que la gente esté contenta por los éxitos que ha tenido en los últimos años, pero creo que el primero que ha mostrado la preocupación de querer hacerlo bien y de volver a buscar el mejor camino ha sido él, con lo cual me remito mucho a sus palabras. Desde mi posición, simplemente desearle suerte", dijo Laso.

Muchos aficionados han comentado que su vuelta devuelve la esperanza al club. "Sí, me imagino, a mi sí me da esperanza, pero si estuviera él aquí posiblemente diría que de esperanza no se vive. Sabe que tiene un trabajo difícil y le deseo la mejor de las suertes", finalizó Pablo Laso.

Walter 'Edi' Tavares también se refirió al equipo de fútbol y afirmó que no había "presión añadida" para el de baloncesto. "No hay ninguna presión adicional. El equipo de fútbol ha ganado mucho los años pasados y es normal que algún año no esté al mismo nivel. Nosotros tenemos que seguir a lo nuestro e intentar hacer lo mejor que podamos para poder conseguir nuestros objetivos", concluyó Tavares.

