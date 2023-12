Pablo Laso, recibido como un héroe en su regreso al Wizink Center

Pablo Laso ha vuelto a casa. El entrenador vitoriano de 56 años lo ha hecho esta vez como técnico del Bayern de Múnich pero ha recibido el calor del que fue su público durante 11 temporadas históricas en el club blanco que le consagraron como uno de los más grandes.

El más grande de la historia del club

Y es que no hay más que ver las estadísticas para valorar lo que hizo Pablo en su periplo como entrenador madridista: jugó 33 finales de 44 posibles y ganó nada más y nada menos que 22 trofeos: 2 Euroligas, 6 Ligas, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas y una Intercontinental. Además, esos 11 años le valieron para ser el entrenador con más partidos en la historia del club (860) y también el que sumó más victorias (659).

Un recibimiento nunca antes visto

La noche de hoy estaba marcada en el calendario de Laso pero también en el de la parroquia merengue, que por supuesto no perdió la oportunidad de recibirle como un auténtico héroe cuando puso su primer pie en el parqué del Wizink Center. Hasta 2 minutos ininterrumpidos de aplausos disfrutó el vasco en su vuelta.

Abrumado y absolutamente agradecido se mostró el técnico con el inmenso cariño de su gente. No obstante, el mejor momento todavía no había llegado y es que minutos antes de que empezara el encuentro el speaker del Real Madrid citó su nombre por megafonía y enseguida enumeró la eterna lista de récords y hazañas que consiguió Laso en su periplo en el banquillo del Wizink Center.

Su salida no fue la mejor

Por otra parte, cabe mencionar que Laso abandonó el Real Madrid hace casi un año y medio después de que el club informara de que sus problemas cardiacos eran incompatibles con el cargo (sufrió un infarto en junio de 2022). "Médicos y especialistas en cardiología han manifestado el riesgo evidente que para su salud supone seguir en estos momentos como técnico de la plantilla", aseguraba el comunicado blanco.

"Si el Madrid estaba tan preocupado por mí le hubiera agradecido que me diera todos los informes posibles"

Una decisión y al parecer una información que distaba de la que poseía el propio entrenador: "Si el Madrid estaba tan preocupado por mí le hubiera agradecido que me diera todos los informes posibles porque a mi lo que más me preocupa es mi salud. Yo he tenido la suerte de que el cuerpo médico que me ha tratado y las posteriores consultas que he hecho son de las que me fío. Yo estoy perfectamente. Que el Real Madrid decida prescindir de mi, yo ahí ya no me meto. Pero yo lo que más tranquilo estoy es que yo estoy bien porque la gente que me ha tratado es la que me ha trasmitido la certeza de que yo soy una persona bastante normal", explicó el técnico poco después dando una versión totalmente diferente a la del club.