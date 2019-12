Otro Clásico de alta tensión: el Palau se prepara para vengar a Mirotic en el Barcelona - Real Madrid

Esta tarde, a las 18:30, tendrá lugar de nuevo una de las grandes citas del deporte español: el 'clásico' de baloncesto que enfrentará a Real Madrid y Barcelona. Esta vez, el partido contará con el aliciente de ser el primer encuentro que se dispute en el Palau después del duro recibimiento que la afición madridista le ofreció al jugador azulgrana, Nicola Mirotic.

Ambos equipos llegan al encuentro en un estado de forma admirable. El Barça, tercero en la clasificación de la ACB, viene de ganar 7 de los últimos 8 encuentros que han disputado en liga. Sin embargo, cuentan con una victoria menos que el equipo blanco, el cual ha cuajado un mes de diciembre inmejorable, con 12 victorias en 13 partidos entre las dos competiciones punteras, que le convierten en líder de la Liga Endesa.

"Está siendo un buen mes. Lo decís por las victorias y las derrotas, pero yo no lo veo sólo por eso. El equipo puede dar más", ha afirmado Pablo Laso, el técnico del conjunto blanco. Este, además, habló ayer acerca de cómo espera que sea el ambiente en el Palau. "¿Si espero un Palau más caliente que otras veces? ¿Más? Es difícil. La gente aprieta mucho, es un pabellón relativamente pequeño, el público está muy encima... He leído que además está todo vendido. No espero nada que no haya vivido ya en el Palau".

El encuentro también podría estar marcado por la tensión política que acompañó al pasado 'clásico' de fútbol. "No hemos recibido recomendaciones especiales", ha afirmado Laso al ser preguntado acerca del asunto.