Michael Jordan, la NBA y los Charlotte Hornets ayudarán "inmediatamente" a los afectados por el huracán Florence

Michael Jordan, los Charlotte Hornets y la NBA han anunciado una operación conjunta de ayuda para los afectados por el huracán Florence, que ya ha llegado a Carolina del Norte.

La franquicia, situada en la propia Carolina del Norte, emitió un comunicado con palabras de Jordan, dueño de la franquicia, que lamentó el daño que el huracán está haciendo a su "querida Carolina del Norte", su estado natal.

Junto con organizaciones locales

"El esfuerzo de recuperación será masivo y llevará un largo tiempo reparar el daño y para las familas volverse a poner de pie. Junto con la NBA, hemos lanzado una plataforma para ayudar a los que más lo hayan sufrido", anunció Jordan.

Jordan, los Hornets y la NBA han creado una plataforma junto a organizaciones locales para ayudar en la recuperación por los efectos del huracán Florence.

Michael Jordan, his Hornets organization and the NBA say they are working together with a number of community organizations to provide necessary and immediate relief and support to those affected by Hurricane Florence. pic.twitter.com/WPIpxlnYse