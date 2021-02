El rapero Meek Mille siembra la polémica en redes por sus rimas sobre el accidente mortal de Kobe Bryant

Hace más de un año del trágico accidente de helicóptero que acabó con la vida de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, su hija Gianna, y otros 7 tripulantes. Desde ese momento, la familia de Bryant siempre ha querido mantenerse aislada de los medios y han pedido respeto y provacidad por el fallecimiento de Kobe y Gianna.

Desde entonces los seguidores de Kobe Bryant están muy pendientes de las redes sociales o de cualquier suceso que pueda 'faltarle el respeto a Bryant'.

La última polémica ha surgido a través del rapero Meek Mill, que ha provocado numerosas críticas con algunas de las rimas que se han filtrado de su nuevo tema con Lil Baby: 'Dont worry (RIP Kobe)' ('No te preocupes (DEP Kobe)'.

Muchas personas que han escuchado el tema lo han calificado de ''irrespetuoso'', ya que hace referencia directa al accidente de Kobe Bryant en una de sus rimas: "And if I ever lack I'm going out with my chopper, it be another Kobe", que en castellano sería 'Y si alguna vez me falta, salgo con mi helicóptero, será otro Kobe'.

Como era de esperar, las redes sociales se han incendiado y han comenzado a criticar el tema de Meek Mille, que no ha tardado en responder a las críticas con un tweet: "Alguien estaba tratando de promocionar una narrativa y todos lo estáis siguiendo. Estos disparates de internet no pueden pararme. Están pagando por controlaros. Despertad".

Como cualquier suceso polémico, es difícil adivinar si se ha hecho a propósito o no. Lo que está claro es que con Kobe Bryant no se juega.