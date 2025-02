Luka Doncic firma un ilusionante debut con los Lakers: "Fue un momento especial"

Luka Doncic no olvidará lo ocurrido anoche, día en el que debutó con los Lakers tras su increíble y sorprendente traspaso desde Dallas Mavericks. El esloveno jugó sus primeros minutos como jugador angelino y lo hizo dejando buenas sensaciones ante su nueva afición. 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos y 33 segundos sobre la pista. Y primera victoria ante Utah Jazz como jugador de los Lakers.

"Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron... Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial", admitió Luka Doncic.

"Me escribió esta mañana un mensaje y me dijo: 'Lo que tú quieras'. Para mí, que me escribiera ese mensaje es increíble. Muestra el tipo de persona que es. Me dejó tener mi momento y lo agradezco mucho", apuntó Doncic sobre el mensaje de Lebron James.

El esloveno admitió que el mensaje que recibió de su técnico JJ Redick y de LeBron James fue sencillo: "Sé tu mismo". También dio las gracias a Dirk Nowitzki por viajar a Los Ángeles para respaldarle en su debut y le elogió como "un gran amigo" y "un gran mentor". La llegada de Luka Doncic coincide con el gran momento deportivo que están viviendo los Lakers, que acumulan 12 triunfos en sus últimos 14 partidos.

Los Lakers, en racha y con Doncic como refuerzo de fantasía

LeBron James, que jugó 29 minutos, aportó 24 puntos, 7 rebotes y 8 asistencia a la victoria angelina y muchos ya se frotan las manos con la dupla que puede formar junto a Luka Doncic. La fiesta fue total en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles y los Lakers son cuartos de la Conferencia Oeste, a tres triunfos de los Nuggets y los Grizzlies.

Todas las miradas estaban puestas en el estreno de Doncic y el esloveno respondió. Los aficionados le recibieron con una enorme ovación y salió como titular junto a LeBron, Austin Reaves, Rui Hachimura y Jaxson Hayes en el quinteto titular. Su primera asistencia fue un 'alley-oop' para que Hayes realizara un mate.

Su primera canasta llegó con marca de la casa: un triple con paso atrás, al más puro estilo Kobe Bryant. Cogiendo ritmo poco a poco tras mes y medio de parón, Doncic no tardó en sacar su inconfundible sonrisa a pasear como cuando le robó la cartera a toda la defensa de los Jazz para una canasta sencillísima. Cerró su primer tramo con siete minutos en el primer cuarto con cinco puntos y una asistencia.

Regresó a pista en el segundo cuarto a 7:44 para el descanso, los Lakers ya ganaban por un rotundo 49-31. Doncic jugó unos minutos sin LeBron y dejó destellos de magia atrayendo a la defensa para dejar solo en el triple a Hachimura o regalando un 'fade away' al poste frente a un maestro de ese arte como Nowitzki.

Con 'King James' de vuelta en la cancha, Doncic encontró su primera conexión con King James con una asistencia de lado a lado de la cancha para la canasta de LeBron. Los Lakers ya aplastaban a los Jazz al intermedio con un 72-47 al intermedio con 11 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias de Doncic. Con 100-75 se llegó al último periodo y Doncic ya no regresó a la pista.

