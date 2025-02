Luka Doncic, en su presentación con los Lakers: "LeBron me llamó de inmediato y me dijo..."

Luka Doncic ha sido presentado este martes con los Ángeles Lakers tras el bombazo de su traspaso desde Dallas Mavericks. El jugador esloveno ha relatado que para él fue toda una sorpresa la decisión de la franquicia texana de traspasarle porque pensaba "que iba a pasar toda mi carrera allí".

"Pensé que iba a pasar toda mi carrera allí porque creo que la lealtad es una palabra importante para mí y estaba tratando de mantenerme en ella. Pero esto, para mí, es un nuevo comienzo. Puedo jugar en Los Ángeles, los aficionados son increíbles y tengo el océano aquí, así que es algo muy importante para mí, pero realmente estoy muy emocionado de estar aquí y jugar para los Lakers y no todos pueden decir eso. Aquí pasan muchas, muchas leyendas y muchas, muchas campeonatos. Así que ese es mi objetivo", señaló Luka Doncic.

"Tuve momentos increíbles en Dallas con todos mis compañeros de equipo, entrenadores y, lo más importante, los aficionados, ya sabes, siempre me apoyaron y fue un viaje increíble. Todo el mundo estaba sorprendido. Así que puedes imaginar lo sorprendido que estaba yo. Estaba dormido cuando me llamaron. Tuve que cerciorarme de que no era 1 de abril, April Fools’, y se trataba de una broma. Fue un gran ‘shock’ para mí, un momento duro, aquello era mi casa. Pero ahora voy a jugar en el mejor equipo del mundo, así que estoy encantado. Fue en casa, así que fueron momentos realmente difíciles para mí, especialmente el primer día, pero como dije, puedo jugar en el mejor club del mundo. Estoy emocionado por este nuevo viaje", admitió Luka Doncic.

El esloveno Luka Doncic afirmó que la oportunidad de jugar junto a LeBron James es "un sueño hecho realidad".

"Siempre lo he admirado. Hay tantas cosas que puedo aprender de él. Y estoy emocionado, ahora puedo jugar con él. Así que es una sensación increíble", reconoció Luka Doncic en su presentación con los Lakers, en la que compareció junto al gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, y el entrenador J.J. Redick.

La llamada de LeBron James a Luka Doncic: "Él estaba en Nueva York..."

Luka Doncic explicó que LeBron James se puso en contacto con él para darle la bienvenida a los Lakers a los pocos minutos de que se conociera la noticia de su traspaso el sábado por la noche.

"Me llamó de inmediato. Él estaba en Nueva York. No hablamos mucho pero me dijo: 'entiendo lo que estás sintiendo'. Fue un gran gesto de su parte llamarme de inmediato y darme la bienvenida a Los Ángeles", afirmó Doncic.

El jugador esloveno recordó su primer encuentro con Bryant en 2019 después de un partido Mavericks - Lakers en el Staples Center.

"Bueno, primero que nada, recuerdo el momento exacto que sucedió. Siempre permanecerá, ya sabes, en mi mente. Fue un momento increíble. Sólo que Kobe supiera mi nombre fue increíble para mí. Ya sabes, simplemente, ojalá Kobe y (su hija Gianna, apodada) Gigi estuvieran aquí para ver este momento y, ya sabes, estoy entusiasmado con este nuevo viaje y feliz de estar aquí", indicó Doncic.

